Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: 1/3 от оръжията, използвани от Украйна идват от България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на посещение в България. Тя се срещна с премиера Росен Желязков и посети най-голямото държавно военно предприятие в страната - "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот. След срещата двамата дават кратък брифинг пред медиите.

"За мен стана очевидно, че България има силна традиция в отбранителната промишленост. България има най-високият оборот в отбранителната промишленост – пропорционално на БВП на ЕС. Единствената държава-членка, където най-големият частен работодател от отбранителната промишленост произвежда огромно количество боеприпаси, голяма част, от които отиват за украинската борба за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна идват от България", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението си във ВМЗ – Сопот заедно с българският премиер Росен Желязков.

„За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо положение в Европа“, коментира премиерът Росен Желязков.

„150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и имам удоволствието да кажа, че поръчките бяха заявени също в рекордно кратко време за цялата сума благодаря на България за това, че ще участва в инструмента SAFE и сега трябва да инвестираме тези 150 милиарда евро в съвместни поръчки“, каза още Урсула фон дер Лайен.

И в България, както и в Полша, тя отбеляза, че Путин не се е променил и няма да се промени.

"Украйна трябва да е като един таралеж от стомана, който не може да бъде погълнат, и вие допринасяте за това", добави Фон дер Лайен.

Посещението ѝ в България днес следобед е част от обиколката ѝ в 7 източноевропейски държави. Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

"Два завода с "Райнметал" ще има у нас, единият ще бъде във ВМЗ. Хилядите работни места, които ще се създадат и ще се запазят, са благодарение на това, което се случва сега", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.