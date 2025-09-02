Снимките не убеждават: Конспирациите за здравето на Тръмп продължават, получил е инсулт?

Конспирациите относно здравето на президента на САЩ Доналд Тръмп не затихват. Напротив - засилват се.

След като няколко дни не се беше появявал публично, а Белият дом изчисти програмата му за уикенда, интернет потребителите решиха, че американският държавен глава е мъртъв. Тръмп, който е познат с това, че лесно се дразни от слухове, се опита да опровергае конспирациите, като написа в социалната си медия TruthSocial, че "никога не се е чувствал по-добре". Появиха се и кадри как отива да играе голф с внучка си в два поредни дни.

Но тези снимки, нито писанията на Тръмп, не убедиха хората онлайн, че нещо не се случва. Разбира се, хората вече не смятат, че той е мъртъв, но са убедени, че се е случило нещо, което е заплашило живота му. Като инфаркт например. А напрежението се засили още, след като Белият дом обяви, че администрацията на Тръмп ще даде извънреден брифинг днес.

Онлайн потребителите обясняват спекулациите си с факта, че Тръмп обикновено е много активен в своята социална мрежа. Но сега, когато в ход е срещата на част от световните лидери в Китай, където САЩ са непрестанно атакувани, а американският президент... мълчи. Той продължава да пази мълчание и относно спекулациите за здравето му.

"Всички пътища до военната болница са затворени", отбелязва една потребителка в TikTok. "Това, заедно с всичко друго, което обсъждахме - синините, липсата на поява, липсата на програма за следващите дни... никой не е виждал този човек от 26-ти август. Всяко изображение на него, което са публикували... защо просто стои така? Къде е косата му?"

Според друг потребител той може и да е получил инфаркт, а снимките му, публикувани от фотографите, не са убедителни, като на едната Тръмп не прилича на себе си и изглежда по-скоро като човек, който носи протези.

Независимият разследващ журналист Адам Кохран също направи анализ на кадрите и отсъствието на Тръмп, отбелязвайки, че на президента не му е било позволено да говори с медиите.

1/13 More proof of a Trump health cover-up: -Trump leaves WH again this morning, mouth agape.

-Not allowed to speak with reporters. Then it gets weirder... Like full-on AI gaslighting kinda weird...! pic.twitter.com/uIwT4GJeAZ — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 1, 2025

"Той отново „играе голф“ в клуба си. А репортерите са ограничени до зоната на тенис корта. Не им е позволено да говорят с Тръмп и не им е позволено да го гледат как играе голф, което обикновено могат. Екипът му публикува снимка с близкия приятел и радиоводещ Джон Фредерикс. След дни на остарели снимки, най-накрая получаваме нещо, което изглежда актуално - но нещо не е наред. Усмивката на Тръмп е странна. Голяма, прекалено зъбата и еднообразна. В редките случаи, когато се усмихва със зъби, тя е по-малка и по-голяма от едната страна. Не е тази пълна усмивка със стиснати зъби. И лицето му не се отдръпва чак толкова назад, когато го прави. Освен странната постановка, забелязваме, че очите на Тръмп са едва отворени, особено дясното му око. Това би било съвместимо с някой, който се възстановява от лек инсулт или по-голяма ТИА, и който се възстановява физически, но все още не е напълно добре. Тогава си помислих, какво ще кажете за инструменти като FaceApp, които използват AI модели, за да коригират външния вид на човек? Тъй като това не е прес снимка, не знаем дали не е редакция на лице", коментира той, представяйки сравнения на няколко снимки на Тръмп с тази, публикувана от Белия дом, които намекват, че навярно изображението е обработено.

"Ако няма нищо нередно с президента, тогава: Защо не отговаря на въпроси от пресата? Защо не им е позволено да го виждат да играе голф както обикновено? Защо получаваме само контролирани медийни съобщения? Защо всички прес снимки са странни или стари?

Изминаха 7 дни, откакто за последно беше свободно пред пресата. Бихме очаквали жертва на ТИА или лек инсулт да може да ходи и да позира за снимка сега, но може би все още има други малки признаци. Но наближаваме точката, в която биха могли да се преструват, че нищо не се е случило. Пресата не задава никакви трудни въпроси и е вероятно до средата на седмицата да чуем някои прости думи от президента, седнал зад бюрото на Resolute, и той да се преструва, че всичко е наред. Президентът очевидно не управлява страната", отбелязва Кохран.

Днес обаче изтича ултиматума, който Тръмп даде на Русия да прекрати войната в Украйна. Онези, които са убедени, че здравето на президента е отлично сега спекулират, че той може да обяви нова война в Украйна или тежки санкции за Кремъл.

Дали ще се появи до края на деня и какво ще е състоянието му, предстои да разберем.