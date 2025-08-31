IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски войски избиха 21 войници от своите, объркали ги за украинци

Атмосферата в руските сили в района става все по-напрегната,

31.08.2025 | 19:17 ч. Обновена: 31.08.2025 | 19:42 ч.
Руските сили, разположени във временно окупираната част на Херсонска област, влязоха в престрелка помежду си, в следствие на което 21 войници загинаха, а 17 бяха ранени. За ицидента съобщи партизанското движение ATESH.

Сблъсъкът е станал на 19 август между 127-ма разузнавателна бригада на Русия и 24-ти мотострелков полк. Според източници на ATESH, войски от 24-ти полк са открили огън по позициите на 127-ма бригада.

Вярвайки, че са атакувани от украинска щурмова група, бригадата е предупредила резервно подразделение, което е довело до хаотична престрелка.

Размяната на сблъсъци доведе до значителни жертви - 21 руски войници бяха убити, а 17 други бяха ранени. След инцидента, руските части са започнали вътрешни проверки, затегнали са мерките за контрол и са провели разпити сред личния състав.

Според ATESH, атмосферата в руските сили в района става все по-напрегната, с нарастващо недоверие сред войниците и безпокойство сред командирите относно възможността за по-нататъшни сблъсъци.

По-рано, на 14 декември, украинското военно разузнаване съобщи, че севернокорейските войски погрешно са открили огън по руските сили в района на Курск, убивайки 8 войници от батальон „Ахмат“. Инцидентът се дължи на езиковата бариера между руските и севернокорейските части, които са били съвместно разположени в щурмови операции.

