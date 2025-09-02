Двама души бутнали спирачките на трамвая, катастрофирал на "Ситняково", има задържани

Ватманът на трамвая, който дерайлира край румънското посолство, все пак може и да е невинен. Според видео, разгледано от разследващите, двама души са бутнали спирачките на спрялото превозно средство.

Шофьорът е затворил вратата, но е оставил отворен прозорец. Виновниците минали покрай мотрисата, докато ватманът бил за кафе, бутнали спирачката и трамваят тръгнал, съобщава "24 часа".

Видеото, което ги е уловило, обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците. Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая. Все пак, не само благодарение на това видео, но и чрез други методи, задържани има.

Инцидентът, станал на столичния бул. "Ситняково", се размина без пострадали, но със сериозни материални щети - седем ударени коли и разрушен вход на подлез.

Разследването по случая продължава. Прокуратурата ще даде брифинг в 16:30 ч.