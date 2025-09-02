IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Двама души бутнали спирачките на трамвая, катастрофирал на "Ситняково", има задържани

Прокуратурата ще даде брифинг в 16:30 ч.

02.09.2025 | 13:15 ч. Обновена: 02.09.2025 | 13:26 ч. 8
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Ватманът на трамвая, който дерайлира край румънското посолство, все пак може и да е невинен. Според видео, разгледано от разследващите, двама души са бутнали спирачките на спрялото превозно средство. 

Шофьорът е затворил вратата, но е оставил отворен прозорец. Виновниците минали покрай мотрисата, докато ватманът бил за кафе, бутнали спирачката и трамваят тръгнал, съобщава "24 часа". 

Свързани статии

Видеото, което ги е уловило, обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците. Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая. Все пак, не само благодарение на това видео, но и чрез други методи, задържани има. 

Инцидентът, станал на столичния бул. "Ситняково", се размина без пострадали, но със сериозни материални щети - седем ударени коли и разрушен вход на подлез. 

Разследването по случая продължава. Прокуратурата ще даде брифинг в 16:30 ч. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

трамвай арест спирачки катастрофа ватман
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem