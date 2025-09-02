Ким пристигна в Пекин и помаха от бронирания влак СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Влак със севернокорейското знаме и други атрибути, характерни за влаковата композиция, използвана от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, беше видян да пристига на Централната гара в Пекин, предадоха агенциите Ройтерс и Йонхап.

"Влакът е пристигнал там около 17:00 ч. корейско време (11:00 ч. българско време)", се казва в съобщението на Йонхап.

Лидерът на Северна Корея е придружаван от делегация, в която влизат високопоставени представители на управляващата Корейска трудова партия и севернокорейското правителството, както и министърката на външните работи Чое Сон-хюи. Влакът на Ким е преминал границата с Китай рано тази сутрин, съобщи по-рано днес севернокорейската държавна телеграфна агенция КЦТА.

Южнокорейската новинарска агенция съобщи снощи, че Ким е напуснал вчера Пхенян със специалната си влакова композиция, за да присъства на грандиозния военния парад в Китай по случай победата над Япония.

В последния си опит да се позиционира сред световните лидери, противопоставящи се на Съединените щати, севернокорейският лидер Ким Чен Ун пътува до Китай във вторник на борда на своя емблематичен зелен брониран влак, остарял символ на династичното управление на семейството му, който той е използвал при минали пътувания в чужбина, за да се измъкне от дипломатическата изолация.

Севернокорейските държавни медии публикуваха снимка на Ким, усмихнат широко, докато разговаря с външния си министър Чое Сон Хуей в една от луксозните заседателни зали на влака, обзаведена с жълто-кафяви бюра, кожени столове и завеси със златни възли.

Друга снимка го показва как пуши цигара пред вагон, маркиран със златен държавен печат, напомняйки за почивката за пушене, която е направил във влака за Виетнам през 2019 г. за среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че сестра му този път не беше там, за да му държи кристален пепелник.

Ето един по-отблизо поглед към личния влак на лидера

Влакът на Ким, който той използва за последно при пътуване през 2023 г. за среща на върха с руския президент Владимир Путин, се движи с не повече от около 60 км/ч, което прави пътуването му до Пекин еднодневно, съобщава АР.

Според главната разузнавателна агенция на Южна Корея, Ким вероятно ще застане редом със Си и Путин на трибуната на площад Тянанмън, създавайки символичен образ на солидарността между страните от ерата на Студената война, който ще позволи на Ким да взаимодейства с други световни лидери, докато се стреми да разшири допълнително дипломатическите си позиции.

Влакът е наследство от бащата на Ким

🇰🇵🇨🇳 KIM JONG-UN ARRIVES IN BEIJING The North Korean leader reached China aboard his armored train Taeyangho (“Sunshine”) ahead of Beijing’s Sept 3 “Victory Day” parade marking 80 years since Japan’s WWII surrender. The fortress on rails carries 20 armored carriages with… https://t.co/n1sfAtAovg pic.twitter.com/XzhrQUaomo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2025

Влакът е бил емблематичен начин на транспорт за бащата на Ким, Ким Чен Ир, известен с нежеланието си да лети със самолет. Той е направил около дузина пътувания в чужбина по време на 17-годишното си управление, почти всички до Китай и всички с влак. Според севернокорейските държавни медии, той е пътувал с влак, когато е починал от сърдечен удар през 2011 г.

В разказ от 2002 г. руският служител Константин Пуликовски разказва как е придружавал Ким Чен Ир по време на триседмично пътуване до Москва. Влакът е превозвал щандове със скъпо френско вино, а пътниците са можели да се насладят на пресен омар и свинско барбекю, каза той.

Пътуването с влак също е било част от силен фокус върху сигурността.

Ким Чен Ир е имал няколко влака, оборудвани с приемни зали, конферентни зали, високотехнологично комуникационно оборудване и телевизори с плосък екран. За да се предпази от евентуални атаки, влакът му е пътувал с два други влака, като единият е пътувал пред превозното му средство, за да провери безопасността на железопътната линия, докато друг е превозвал агенти по сигурността и е следвал зад него, според съобщения в южнокорейските медии.

Ким е пътувала със самолет

По време на активен период на дипломация през 2018 и 2019 г., Ким Чен Ун използва семейния брониран влак за някои от срещите си с Путин, Си и Тръмп по време на първия мандат на американския лидер. За разлика от баща си, Ким Чен Ун от време на време използва самолети, за да пътува из Северна Корея и в чужбина.

Когато през май 2018 г. отлита до североизточния китайски град Далян за среща на върха със Си, Ким Чен Ун става първият севернокорейски лидер, пътувал в чужбина по въздух, откакто дядо му и основател на държавата Ким Ир Сен отлита до Съветския съюз през 1986 г.

През юни 2018 г. Ким Чен Ун взема назаем китайски самолет за първата си среща с Тръмп в Сингапур, тъй като самолетът му е бил счетен за опасен. През 2019 г., за друга среща на върха с Тръмп в Ханой, Виетнам, Ким се качва на влака си на двудневно пътуване и половина.

Официалният самолет на Ким е преработена версия на съветския Ил-62. Южнокорейските медии съобщават, че самолетът на Ким може да превозва около 200 души и има максимален обхват от около 9200 километра, но според съобщенията никога не е летял толкова далеч.