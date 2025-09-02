IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Разменени атаки: Един загинал в Киевска област, 30 евакуирани руснаци в Ростов

02.09.2025 | 13:04 ч. Обновена: 02.09.2025 | 13:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Един цивилен е бил убит в резултат на нощна руска въздушна атака над град Била Церква в Киевска област, предаде Ройтерс, цитирайки управителя на украинската област.

„Тялото на мъж беше открито, докато пожарникарите гасяха пожар в гаражен комплекс, който се възпламени в резултат на атаката“, написа губернаторът Микола Калашник в публикация в приложението „Телеграм“.

„Пострадали са много части от града. Прозорците на няколко многоетажни жилищни сгради са разбити, а в (няколко) района са избухнали пожари“, добави той.

Над 300 жители в Ростовска област са евакуирани след украинска атака с дронове

Повече от 300 души бяха евакуирани снощи от апартаментите си след украинска атака с дронове в Ростовска област, каза днес губернаторът на руския регион Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс.

„В един от апартаментите бе открит неизбухнал снаряд (от дрон)“, написа Слюсар в приложението „Телеграм“. „Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират“, добави той.

По думите му атаката е нанесла щети на няколко жилищни сгради и е предизвикала малки пожари в региона. Трима души, включително едно дете, са леко ранени, каза още Слюсар.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem