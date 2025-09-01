Фон дер Лайен: Европа има точен план за изпращане на войски в Украйна

Европейските столици работят по “точни планове“ за потенциално разполагане на военни сили в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще имат пълната подкрепа на американските възможности, заяви Урсула фон дер Лайен.

“Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и абсолютно необходими. Имаме ясна пътна карта и постигнахме споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре”, каза председателят на Европейската комисия в интервю за Financial Times.

Фон дер Лайен говори по време на обиколка на източните държави от ЕС, близки до Русия, този уикенд, по време на която се фокусира върху усилията за увеличаване на националните разходи за отбрана и засилване на военната готовност на континента.

Нейните забележки дойдоха на фона на планирането на среща на европейските лидери тази седмица, на която те трябва да потвърдят националните си ангажименти към западните сили. Председателят на ЕК каза, че европейските столици работят по планове за “разполагане на многонационални войски и предпазен механизъм за американците“.

“Президентът Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие като част от предпазния механизъм. Това беше много ясно и многократно потвърдено”, добави Фон дер Лайен.

Украйна поиска конкретни гаранции за сигурност от своите западни поддръжници, включително войски на място, като част от всяко мирно споразумение за прекратяване на тригодишната и половина война на руския президент Владимир Путин.

Войските ще включват потенциално десетки хиляди ръководени от Европа служители, подкрепени от помощ от САЩ, включително системи за командване и контрол и средства за разузнаване и наблюдение. Това споразумение беше договорено на среща между президента Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

Очаква се тези, които са се срещнали с Тръмп във Вашингтон, да се съберат в Париж в четвъртък по покана на френския президент Еманюел Макрон, за да продължат дискусиите на високо ниво, съобщиха пред Financial Times трима дипломати, запознати с плановете. Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер сър Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и Фон дер Лайен. Елисейският дворец отказва коментар по темата.

“Миналата седмица ръководителите на отбраната от така наречената Коалиция на желаещите се срещнаха и “разработиха доста точни планове“, каза Фон дер Лайен, включително дискусии относно “необходимите елементи за функциониращо натрупване на войски“.

“Разбира се, винаги е необходимо политическото решение на съответната държава, защото разполагането на войски е едно от най-важните суверенни решения на една нация“, добави тя. “[Но] чувството за неотложност е много високо... движи се напред. Наистина се оформя.“

Фон дер Лайен похвали ангажимента на Тръмп да участва в мирните усилия, след месеци на несигурност в европейските столици относно позицията на американския президент, който в миналото хвалеше Путин и се сблъскваше със Зеленски.

“Комисията ще проучи нови потоци от финансиране, за да осигури „устойчиво финансиране на украинските въоръжени сили като... гаранция за сигурност“, каза фон дер Лайен и добави: “След всяко мирно споразумение Киев ще се нуждае от “доста значителен брой войници и те се нуждаят от добри заплати и, разбира се, от модерно оборудване... със сигурност ЕС ще трябва да се включи“.

“Съществуващите потоци от финансиране на Брюксел за Украйна, включително бюджетната подкрепа, ще трябва да останат през мирно време”, каза Фон дер Лайен, което означава, че “трябва да се осигури допълнително плащане за украинските въоръжени сили“.

ЕС също така ще продължи финансирането за обучението на украински войници след всяко мирно споразумение. Комисията насърчава държавите членки да използват фонд за заеми за оръжия на стойност 150 милиарда евро, за да сключат споразумения за съвместно производство с украински отбранителни компании или да закупят оръжия, които могат да бъдат предоставени на Киев.

“Ролята на Комисията е от първостепенно значение, за да се даде възможност на държавите членки да финансират увеличаване на отбраната“, каза Фон дер Лайен.

“Характерът на войната се промени напълно“, добави председателят на ЕК, позовавайки се на необходимостта военните на ЕС да инвестират в дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, космически и киберспособности.