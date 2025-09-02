В кадър: От едно кафе до разрушен подлез и смачкани коли с откраднат трамвай

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 26 / 26

Младежи "откраднаха" трамвай в София, а след това причиниха солидни материални щети, докато водачът на градския транспорт е бил за кафе.

Според Емил Михайлов, началник на аварийната служба към Столичния електротранспорт, шофьорът е слязъл на пазара на Слатина да си вземе кафе и през това време видял, че трамвая потегля. Той тръгнал да го гони, като превозното средство стигнало до Румънското посолство трамваят, а след това е дерайлирало.

Огромната машина е помела няколко автомобила и е разрушила един от входовете на подлеза.

Според водача са взети всички мерки срещу самопотегляне.

"Имаме съмнение, че имало и чужда намеса", казва Михайлов. По думите му трамваят е бил абсолютно празен, излизал от депо.

"Истинско чудо е, че е нямало граждани и автомобили на кръстовището, когато са се обърнали мотрисите. От трамвайната спирка до първия стълб са се движили. Ако не беше първият стълб, който ги е спрял, щяха да са влезли в жилищния блок", каза по NOVA директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", каза още Димитров.

В момента се прави оглед на мястото.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. „Цар Иван Асен“, допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. „Цар Иван Асен“.