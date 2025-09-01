Преди да кацне у нас: Самолетът на Урсула ударен от руско GPS смущение?

Предполагаема руска атака за намеса, насочена към Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

Самолет, превозващ председателят на ЕК, е бил лишен от електронни навигационни средства, докато е бил на път към летището на града. Трима служители, информирани за инцидента, заявиха, че това се третира като руска операция за намеса.

“GPS сигналът в цялата зона на летището се изключи“, разказва един от служителите. След като обикалял летището в продължение на един час, пилотът на самолета взел решение да приземи самолета ръчно, използвайки аналогови карти, добавиха те.

“Това беше безспорна намеса”, казва един от служителите.

Кремъл и Европейската комисия бяха потърсени за коментар. Българската администрация за обслужване на въздушното движение потвърди инцидента в изявление пред Financial Times.

“От февруари 2022 г. насам се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване на [GPS] и напоследък на случаи на подправяне. Тези смущения нарушават точното приемане на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи”, се казва още в съобщението.

Така нареченото GPS заглушаване и подправяне, което изкривява или предотвратява достъпа до сателитната навигационна система, традиционно се използва от военните и разузнавателните служби за защита на чувствителни обекти, но все по-често се използва от страни като Русия като средство за нарушаване на цивилния живот.

Правителствата на ЕС предупредиха, че нарастващото GPS заглушаване, за което е обвинена Русия, рискува да причини голяма въздушна катастрофа, като по същество заслепи търговските самолети по време на пътуването.

Инцидентите със заглушаване на GPS са се увеличили значително в Балтийско море и източноевропейските държави близо до Русия през последните години, засягайки самолети, лодки и цивилни, които използват услугата за ежедневна навигация.

Фон дер Лайен летеше от Варшава до Пловдив, за да се срещне с премиера на страната Росен Желязков и да посети фабрика за боеприпаси. Председателят на комисията беше на обиколка на фронтовите държави на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна.

“[Руският президент Владимир] Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. Може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране”, каза Фон дер Лайен в неделя.

България е един от най-важните европейски доставчици на военно оборудване за Украйна, първоначално на остаряло оръжие от съветската епоха в първите месеци на войната, а сега на артилерия и други продукти, произведени от голямата отбранителна промишленост на страната.

Фон дер Лайен напусна Пловдив със същия самолет без инциденти след посещението.