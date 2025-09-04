IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Премиерът ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Визитата на Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС

04.09.2025 | 07:40 ч. Обновена: 04.09.2025 | 07:49 ч.
Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига на 4 септември на посещение в България.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка, съобщиха от МС.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите.

Росен Желяззков Антонио Коща
