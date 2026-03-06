Украйна ще помогне на Пентагона във войната с Иран

Президентът на Украйна Зеленски потвърди, че страната му ще отговори на молбата за помощ на САЩ в отбраната срещу ирански дронове в Близкия изток.

Украинските войници могат да предоставят оръжия, предназначени за сваляне на атакуващите дронове Shahed, които са били използвани в отговор на американско-израелски атаки, включително удари срещу държави от Персийския залив и срещу RAF Akrotiri в Кипър.

„Получихме молба от Съединените щати за конкретна подкрепа“, заяви Зеленски в четвъртък. „Дадох указания да бъдат предоставени необходимите ресурси и да присъстват украински специалисти, за да се гарантира необходимата сигурност.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще приеме помощ от „всяка страна“, когато беше попитан за украинското предложение за подкрепа. Според някои информации САЩ обмислят да закупят украински ракети за прехват на дронове, за да попълнят намаляващите си запаси в Близкия изток. Украйна е разработила изпитани в бой технологии за сваляне на евтини ирански ракети „Шахед“, които Русия използва, за да бомбардира енергийната инфраструктура на страната почти всяка нощ. Зеленски описа украинската технология за борба с дроновете като една от „най-модерните в света“.

„Шахедите“ имат обхват до 1200 мили, струват само 35 000 долара всеки и са лесни за производство.

Техеран отговори на последните атаки на САЩ и Израел, като изстреля стотици от тях към държавите от Персийския залив, пише The Times.

В момента САЩ и техните съюзници използват основно ракети-прехватчи PAC-3, които могат да струват до 4 милиона долара на изстрел и са предназначени за сваляне на крилати и балистични ракети. Въпреки съобщенията, че страните от Персийския залив се опитват да попълнят арсеналите си, Пит Хегсет, министърът на отбраната на САЩ, настоя, че запасите на САЩ остават „изключително силни“.

В Украйна обаче някои противовъздушни части използват картечници от Втората световна война, за да защитят страната от Shahed. Киев също е разработил евтини прехващачи, които струват само няколко хиляди долара всеки.

Един украински официален представител заяви пред Financial Times, че дискусиите с Пентагона са „чувствителна“ тема. „Обаче е очевидно, че има нарастващ интерес към украинските дронове, които могат да прихващат Shahed на много ниска цена“, каза той.

Зеленски разговаря с лидерите на Катар и Обединените арабски емирства тази седмица, за да обсъдят споделянето на технологията за противодействие на дроните. „Всеки дрон Shahed в украинското въздушно пространство доказва, че иранският режим трябва да бъде държан отговорен за опитите си да унищожава животи и да убива хора“, каза той.

„На ниво нашите екипи – украинският екип, екипите на Емирствата и Катар и други държави – ще определим как заедно можем да осигурим по-силна защита на живота. Опитът на Украйна в борбата с дроните Shahed в момента е най-напредналият в света, а тези дрони представляват основното предизвикателство и в този регион. Ясно е защо толкова много искания са отправени към Украйна.

„Въпреки това, всяко такова сътрудничество, насочено към защита на нашите партньори, може да продължи само без да се намаляват нашите собствени отбранителни способности тук, в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна продължава, руските удари продължават, а защитата на украинските животи остава наш основен приоритет.“