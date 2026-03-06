За три дни България е евакуирала над 1000 души от Близкия изток, кои летища са затворени?

Усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава.

Имаме отворено въздушно пространство от ОАЕ. Това позволява на операторите да действат, заяви зам.-външният министър Велизар Шаламанов.

България е втората страна, която успя да изкара за три дни над 1000 души от ОАЕ. Евакуация сме оказали и помощ за българи за 130 граждани, които не са в региона на конфликта, но са засегнати със самолети и 170 по сухопътен начин, заяви директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова.

Министър Нейнски е в контакт с всички външни министри в региона, за да се окаже съдействие за полети, съобщи Шаламанов.



Анелия Маринова, директор на ГДА, заяви, че от тяхна страна основна функция е да помагат на кризисния център и МВнР. Подаваме информация за състоянието на въздушното пространство е района и затворените летища. Във връзка сме и с всички авиокомпании. Изразили са готовност няколко български оператора, които имат налични самолети. Когато МВнР има готовност за следваща група, ще направим координация с оператора, за да планираме полетите. Имаме планирани полети, договорени утре от Дубай, ще има полет и за прибиране на граждани от Малдивите. За момента в Доха, Бахрейн и Кувейт остават затворени летищата, посочи Маринова.

Маринова съобщи, че утре е планиран още един полет от Дубай, а също така е договорено и прибиране на български граждани, блокирани на Малдивите, с помощта на туроператор. Самолетът ще излети от София в 20:30 ч., а обратният полет се очаква да излети на 8 март в 18:00 ч. българско време и да кацне в София на 9 март в 03:40 ч.

От Оман са изведени 111 души, а още седем напускат страната по индивидуални маршрути със съдействието на институциите. От Кувейт помощ са поискали около 40 души, като първата група ще напусне страната по суша през Рияд и след това ще се прибере с търговски полет.

В Катар около 310 българи очакват съдействие, като се работи по вариант за извеждането им с помощта на съюзнически държави.

От Йордания са евакуирани около 130 български туристи, а от Ирак – 20 души. В Израел 14 краткосрочно пребиваващи български граждани са изведени по сухопътен маршрут със съдействието на други държави от Европейския съюз, като се работи и по извеждането на още двама.

Властите работят и по случай на българска гражданка, която желае да напусне Иран.

Според Шаламанов страната няма враждебно отношение към България и българските служители там са били пропуснати до границата въпреки сложната обстановка.

От Ситуационния център призоваха хората, които вече са намерили самостоятелен транспорт, да уведомят институциите, за да бъдат актуализирани списъците с нуждаещите се от евакуация.

Те оправдаха и служителите си, които са на терен във връзка с многобройните оплаквания, че институциите не оказват съдействие на блокирани граждани.