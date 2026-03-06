Какво да очаквате в „Бъдещето: Начин на живот“ на 8 март?

Как изглежда пълноценният живот в епохата на изкуствения интелект, умните технологии и непрекъснатата динамика? На 8 март 2026 г. от 19:30 ч. националната телевизия Bulgaria ON AIR ще постави началото на първото за годината специално студио от проекта „Бъдещето“ – издание, посветено на начина ни на живот и трансформациите, които определят ежедневието ни.

„Бъдещето: Начин на живот“ събира в едно пространство идеи, експерти и визионери, които променят средата около нас – от архитектурата и образованието до модата, културното наследство и менталното здраве. Водещ на дискусията ще бъде журналистът и продуцент на „Директно“ по Bulgaria ON AIR – Калина Донкова, която ще насочи разговора към онези въпроси, които реално оформят качеството ни на живот.

В студиото ще бъде обсъдена темата за сградите от ново поколение и начина, по който интелигентната архитектура се превръща в стратегическа инвестиция за устойчиво бъдеще, с участието на арх. Вержиния Николова от Конструктив България. Образованието и новите изисквания на пазара на труда ще бъдат във фокуса на проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, която ще говори за интердисциплинарните специалисти като най-търсения и ценен капитал на бъдещето.

Темата за устойчивата елегантност ще бъде разгледана през погледа на Антоанета Антонова от ELLEN MORE, с акцент върху умния гардероб като философия на осъзнатото потребление. Психологията на щастието и менталното здраве ще коментира д-р Цветелина Шопниколова от модерния медицински център ДКЦ „Черни връх“, която ще постави въпроса за вътрешния баланс като ключов фактор за личен и професионален успех.

Особено внимание ще бъде отделено и на културното наследство като двигател за развитие на регионите – тема, представена от инж. Катя Стоянова, директор на Исторически музей Петрич, съвместно с Община Петрич. Разговорът за активния човек на бъдещето и системите за дълголетие ще бъде допълнен от гледната точка на Радослава Тодорова (Rori Fit), която ще акцентира върху движението и грижата за тялото като устойчива житейска стратегия.

Не пропускайте „Бъдещето: Начин на живот“ - разговор за иновациите, благополучието и устойчивостта – на 8 март от 19:30 часа в ефира, уебсайта и Facebook страницата на Bulgaria ON AIR, както и онлайн на Dnes.bg и на Investor.bg.

Bulgaria ON AIR е една от четирите водещи национални телевизии в страната с национално покритие и политематичен профил. Тя е една от двете телевизии, които са част от портфолиото на втората най-голяма и предпочитана на медийна група в България – Investor Media Group.

Партньори на „Бъдещето: Начин на живот“ са „Конструктив България“, „Висше училище по телекомуникации и пощи“, Дамска мода "ELLEN MORE", Исторически музей-Петрич и Община Петрич.

Медийни партньори са Dnes.bg, Investor.bg, Tialoto.bg, Puls.bg, Az-jenata.bg