Режим на водата и в част от Тетевен

Причината е засушаването и силното намаляване на дебита на водоизточниците

09.09.2025 | 11:57 ч. Обновена: 09.09.2025 | 12:47 ч. 2
БГНЕС

От днес (9 септември) се въвежда режим на водата в кв. „Полатен“ в Тетевен, съобщават от ВиК – Ловеч. 

Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за водоснабдяване на квартала и с оглед осигуряване на достатъчни водни количества за питейно–битовите нужди на населението.

Водоподаването ще бъде спирано от 22:00 ч. до 6:00 ч. на другия ден.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Миналата седмица бе въведен режим на водата и в село Голяма Брестница, община Ябланица, както и в село Прелом, община Ловеч. 

Тетевен режим на водата
