Неузнаваема: Светът се притеснява за Бритни Спиърс

Бритни Спиърс беше заснета в Лос Анджелис тази седмица да държи нещо, което изглежда като чаша за шампанско, по време на кратък престой в "Stonehaus" — винен бар в Уестлейк Вилидж, показват снимки, публикувани от Page Six.

Кадрите показват певицата, докато напуска заведението с помощта на служител. Тя беше със слънчеви очила и бял дантелен шал, които прикриваха част от лицето ѝ, комбинирани с кафяво каре сако, къс дантелен топ и ниска талия дънки, плюс токчета и чанта в топъл тауп нюанс. Гримът ѝ включваше ярко червено червило, а косата ѝ падаше в небрежни вълни. Но това, което притесни всички е състареното излъчване на певицата, която изобщо не прилича на себе си.

Нейният екип по-късно съобщи пред Daily Mail, че певицата не е консумирала алкохол по време на посещението си там.

Появата идва на фона на подновени обществени тревоги относно състоянието на Спиърс. Преди няколко седмици тя беше видяна да шофира неадекватно, след като напусна ресторант "Red-O" в Таузънд Оукс. Според източник на Daily Mail, напрежението било провокирано от наскоро издадените мемоари на Кевин Федърлайн "You Thought You Knew" които "я хвърлили в спирала" и "отваряли стари рани".

В мемоара Федърлайн твърди, че е изневерявала и активно употребявала на наркотици — обвинения, които Спиърс отрича, наричайки ги "изключително болезнени“, "изтощителни“ и "постоянно газлайтване“.

"Тези бели лъжи в книгата — те отиват директно в банката, а единствената, която истински страда, съм аз“, пише тя. Що се отнася до шофирането, Спиърс отхвърли спекулациите, като заяви: „Ако някой се чуди — двойничката не бях аз.“

След публикуването на снимките от винения бар, Спиърс се обърна към папараците в видео, споделено в Instagram в четвъртък, в което ги нарече "невероятно зли“ и каза, че винаги успяват да я уловят в "най-лошите снимки“.

Тя добави, че не може да отиде никъде без да бъде преследвана, определяйки ситуацията като "толкова обидна“.