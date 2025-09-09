Икономист: Вдигането на данъците е удар по икономиката

"Данните на БНБ показва ръст на депозитите и на годишна, и на месечна основа. Банките не искаха нови депозити доста дълго време. Лихвените проценти още са много ниски - малко над 1 процент средно. Дори официалната инфлация свети ярко в червено - над 5 процента. Расте с доста по-високи темпове", заяви икономистът Даниел Василев пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че хората, които имат средства, влагат в неща, в които познават - имоти.

Василев добави, че тенденцията е за траен растеж на отпускането на ипотечни кредити. Лихвите по ипотечните кредити са на рекордно дъно от около 3 години, отбеляза гостът на "България сутрин".

"Преди около 2 години повечето сделки се водеше, че ще се сключват в брой, сега около 60 процента включват някакъв кредит", посочи Василев.

"В последните месеци виждаме засилено търсене на физическо евро. Имаме ясно изразена тенденция в търсенето на евро. Когато пътуваме през лятото, естествено е да купуваме евро от дилърите. Има и хора, които превалутират в евро", каза още икономистът.

Василев не очаква при превалутирането от лев в евро да има отклонения от фиксирания курс.

"Имаме забавяне в събирането на средствата, нашето правителство иска да харчи. Проблемът е в разходната част. Влизаме със структурни дефицити, когато икономиката уж расте. Маастрихстките критерии де факто за нас ще спрат да важат. Три процента дефицит е огромен дефицит", алармира икономистът.

Според него въпросът не е да вдигаме данъците - това ще удари по джоба на потребителите и ще доведе до отлив на инвеститорите.

"Това е пряк удар по икономиката. Озаптяване на харчовете ще реши проблема", заключи Василев.

Гледайте целия разговор във видеото