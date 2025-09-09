63-годишна жена с тротинетка пострада във Велико Търново

Водачка на тротинетка на 63 години е пострадала след удар с лек автомобил във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Инцидентът е станал на кръстовище на улица "Краков". По първоначална информация жената, която карала тротинетка, е получила фрактура на рамото след удар с лек автомобил.

Тя е откарана за преглед в Областната болница.

Причините за инцидента се изясняват, образувано е досъдебно производство.