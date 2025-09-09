IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
63-годишна жена с тротинетка пострада във Велико Търново

Тя е получила фрактура на рамото

09.09.2025 | 15:50 ч. Обновена: 09.09.2025 | 17:09 ч. 3
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Водачка на тротинетка на 63 години е пострадала след удар с лек автомобил във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Инцидентът е станал на кръстовище на улица "Краков". По първоначална информация жената, която карала тротинетка, е получила фрактура на рамото след удар с лек автомобил. 

Тя е откарана за преглед в Областната болница.

Причините за инцидента се изясняват, образувано е досъдебно производство.

Велико Търново инцидент с тротинетка фрактура
