63-годишна жена с тротинетка пострада във Велико Търново

Водачка на тротинетка на 63 години е пострадала след удар с лек автомобил във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.
Инцидентът е станал на кръстовище на улица "Краков". По първоначална информация жената, която карала тротинетка, е получила фрактура на рамото след удар с лек автомобил.
Тя е откарана за преглед в Областната болница.
Причините за инцидента се изясняват, образувано е досъдебно производство.