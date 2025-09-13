Камион пламна и изгоря на магистрала “Струма”

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване, съобщава БНТ.

Влекачът на камиона се е запалил. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Камионът е превозвал бутилки със сок. Няма разлив по пътя.

Пътят за движение е временно затворен.