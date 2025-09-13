IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Камион пламна и изгоря на магистрала “Струма”

В района има силно задимяване

13.09.2025 | 11:21 ч. Обновена: 13.09.2025 | 11:37 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване, съобщава БНТ.

Влекачът на камиона се е запалил. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Камионът е превозвал бутилки със сок. Няма разлив по пътя.

Пътят за движение е временно затворен.

