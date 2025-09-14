Парад на ретро коли дефилира в центъра на София

Снимки: БГНЕС 1 / 18 / 18

Стотици автомобили участват в петото издание на Ретро парада в центъра на София. Участниците се подредиха в ранните часове, а след това започна и оценката им от компетентно жури. На събитието има над 300 автобуси, камиони и мотоциклети – както класически ретро модели, така и екземпляри, които досега не са били публично показвани.

Има богат избор от категории за награждаване свързани с различни аспекти на реставрацията, автентичност, рядкост и стил. Най-общо някои от категориите са: най-автентичен класически автомобил, най-добра реставрация, най-рядък и екзотичен модел, довоенен и следвоенен автомобил, най-добър съветски автомобили други.

След оценките и награждаването по обяд, ще последва традиционният парад – участниците ще преминат по маршрут през ключови булеварди на града, включително ул. Раковска, бул. Патриарх Евтимий, бул. Витоша, бул. Арсеналски и бул. Черни Връх, и ще завършат в местността „Кръста“.

За публиката входът е свободен, а мероприятието обещава не само визуални наслади от автомобилната история, но и атмосфера на носталгия, музика и срещи между любители на ретро автомобилите. I БГНЕС