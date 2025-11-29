Квашневски: Между човешкия живот и Велика Русия руснаците избират второто

Руското общество широко подкрепя войната на Путин срещу Украйна: когато са изправени пред избора между стойността на човешкия живот и стремежа към "Велика Русия", руснаците избират второто. Това каза бившият президент на Полша Александър Квашневски в интервю за агенция Укринформ.

"Трябва да признаем нещо съществено: това не е войната на Путин. Това е войната на Путин, подкрепена от мнозинството от руското общество [...] С други думи, за обикновения руснак изборът между личния комфорт и могъществото на държавата е очевиден: те ще изберат величието на Русия", подчерта Квашневски.

По думите му ситуацията в Западна Европа е напълно различна: хората се грижат за себе си, за семействата си, за качеството си на живот; човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия.

"Докато руснаците демонстрират този подход, Путин или неговите наследници ще продължават тази война и ще продължат да работят за възстановяването на "Велика Русия". Днес в политическия пейзаж на Русия няма влиятелна политическа сила, способна да се противопостави на тази "великоруска" политика или да покаже загриженост за обикновения човек, неговото благосъстояние и индивидуална сигурност", отбеляза Квашневски.

Бившият полски президент изрази също мнение, че така нареченият мирен план на САЩ и Русия е унизителен за украинците и че американските преговарящи са подходили към него безкритично. По думите му Русия не е заинтересована от мир, а действията ѝ са тактически маневри.

(БТА)