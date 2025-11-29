IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Квашневски: Между човешкия живот и Велика Русия руснаците избират второто

Това не е война на Путин, тя се подкрепя от мнозинството руснаци, каза бившият полски президент

29.11.2025 | 07:30 ч. 57
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руското общество широко подкрепя войната на Путин срещу Украйна: когато са изправени пред избора между стойността на човешкия живот и стремежа към "Велика Русия", руснаците избират второто. Това каза бившият президент на Полша Александър Квашневски в интервю за агенция Укринформ.

"Трябва да признаем нещо съществено: това не е войната на Путин. Това е войната на Путин, подкрепена от мнозинството от руското общество [...] С други думи, за обикновения руснак изборът между личния комфорт и могъществото на държавата е очевиден: те ще изберат величието на Русия", подчерта Квашневски.

По думите му ситуацията в Западна Европа е напълно различна: хората се грижат за себе си, за семействата си, за качеството си на живот; човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия.

"Докато руснаците демонстрират този подход, Путин или неговите наследници ще продължават тази война и ще продължат да работят за възстановяването на "Велика Русия". Днес в политическия пейзаж на Русия няма влиятелна политическа сила, способна да се противопостави на тази "великоруска" политика или да покаже загриженост за обикновения човек, неговото благосъстояние и индивидуална сигурност", отбеляза Квашневски.

Свързани статии

Бившият полски президент изрази също мнение, че така нареченият мирен план на САЩ и Русия е унизителен за украинците и че американските преговарящи са подходили към него безкритично. По думите му Русия не е заинтересована от мир, а действията ѝ са тактически маневри.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Александър Квашневски Русия руснаци Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem