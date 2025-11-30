Асен Василев с музикален дебют: Запя "Кой разпореди това безобразие" с пънк банда ВИДЕО

Гневът срещу Бюджет 2026 завладя и пънк сцената, а лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев направи, изненадващо, музикалния си дебют.

След скандала, който се разрази на Бюджетната комисия и мащабния протест в Триъгълника на властта, от ска-пънк групата Pizzza пуснаха музикална пародия на гнева на Асен Василев, който влезе в залата в Народното събрание, крещейки: "Кой разпореди това безобразие?!"

Парчето се казва Pizzza feat. Асен Василев - "Кой разпореди това безобразие" и беше публикувано в страницата на групата във Facebook. Още в първите часове феновете на групата препоръчаха на музикантите да поканят председателя на ПП на концерта в събота.

И очевидно призивите им са били чути. Снощи Pizzza представиха новия си албум, а на сцената изненадващо се качи... Асен Василев. Той даде начало на песента, довършена от новата вокалистка на бандата, а публиката се впусна в пого.

Припомняме, че в сряда в бюджетната комисия избухна лют спор. Тя трябваше да започне в 14 часа, но вместо това бе изтеглена с два часа по-рано. Асен Василев тогава влетя в залата и в продължение на два часа спореше с Делян Добрев, че "комисията няма да се случи по този начин" и ще започне в първоначално уговорения час.

Председателят на комисията - депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, заяви, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Освен това се зарече да викне лекар.

Бяха разменени поредица от остри реплики между представители на управляващите и на опозицията. "Лекарката каза, че не може да помогне, защото е тежък случай", заяви Делян Добрев.

На 28 ноември 2025 г. излезе четъртият студиен албум на PIZZZA - една от най-обичаните групи на българската ъндърграунд сцена, а 26-годишната ѝ история я прави и една от най-дълголетните. "Гласовете на България" е първият с новата певица на бандата - Симона. Останалите членове са Кобо (китара), Кайо (бас), Рамбо (барабани), Витко (тромбон) и Явката (тромпет). Симона е добре позната на варненската рок сцена и като вокалистка в дамската група Second To None, а през няколкото месеца, в които е зад микрофона и на PIZZZA, тя взе участие в сериозни концерти (сред които и на сцената на фестивала "Hills of Rock" в Пловдив), както и в записите на албума.