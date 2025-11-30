IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Христо Мутафчиев: С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог

Не сме доволни от бюджета за култура, заяви той

30.11.2025 | 10:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Категорично не сме доволни от бюджета за култура, заяви пред Нова тв Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите у нас. Недоволството на културните дейци беше изразено на няколко протеста през последните дни, включително и пред Министерството на културата.

„Този половин процент всъщност преповтаря бюджет 2025 г. Само че тези 34 милиона не са 34, а са 25 милиона отгоре. И това са ПМС-тата, които бяха приети през миналата година. И тези ПМС-та — един път 15 и един път 34 милиона лева - всичко това прави 25 милиона евро. Тези ПМС-та са прибавени просто към бюджета, но ръст на бюджета няма”, каза Мутафчиев.

Той е категоричен, че увеличението на бюджета е необходимо за целия сектор „Култура”, за да планират дейности, а не само да си платят направените вече разходи.

Мутафчиев разкри, че с министъра на културата Мариян Бачев няма никакъв диалог. 

"Сектор „Култура“ няма никакъв диалог с Министерството на културата. Именно заради това онзи ден имаше и протест на независимите организации”, каза той.

По думите му ситуацията е такава, че има предпоставка за затваряне на културни пространства, за спиране на дейности на независими организации, но и на държавни културни институти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

христо мутафчиев мариян бачев култура
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem