Снежната покривка в Пампорово достигна 10 см

Оръдията за изкуствен сняг все още не работят

30.11.2025 | 10:05 ч. 0
Снимка: IstockPhoto

Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха за БТА от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса. 

Ски зоната е побеляла от сняг, а оръдията за изкуствен сняг все още не работят. Системата за изкуствено заснежаване се включва обичайно след падане на температурите под минус 3 градуса. Първите за зимния сезон туристи в Пампорово се очакват около 6-8 декември, когато пристигат групи за студентския празник от университети в цялата страна.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция. 

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.

