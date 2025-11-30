Сабрутев скастри Борисов: Ние говорим за обедняване, той за "ушички"

Венко Сабрутев от ПП-ДБ коментира в "Денят започва с Георги Любенов" има ли промяна в държавата след големия бунт.

Държавният бюджет ни предлага мегакорупция, която ще я плащат децата ни и техните деца. Всяко българско семейство ще купи един чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, благодарение на този държавен бюджет, заяви пред БНТ депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев.

Според него посланието на Борисов е било категорично, че този бюджет ще продължи своето разглеждане. И не е бойкот на влизането на страната ни в еврозоната.

По негова прогноза в рамките на месец декември може да бъде приет изцяло нов бюджет, стига да има политическа воля да не се краде.

"Ние говорим на Борисов за дефицит, за обедняване на хората, говорим за свръхвдигане на данъци и осигуровки. А той - ще ми пипнете ли ушичките? Това е Борисов. Ние нямаме доверие на Борисов. Още по време на създаването на Бюджета ние показахме, че може да има нормален бюджет, ако не се краде. Абсурдно е да се заделя близо 50% от БВП за разходи. Това означава, че в държавата ще се вдигат данъците и осигуровките", каза Сабрутев.

Той е категоричен, че няма как да са на масата на преговорите, защото "там са Борисов и Пеевски".

Протестът

20 000 души дадоха червен картон на това правителство. Те дойдоха не просто заради бюджета, а заради корупцията. Не може да си купуваш апартамент, който струва 200 000 за 2 милиона. Не може панелката в Люлин да бъде на цената на къща в Малибу на първа линия с подскачащи делфини. Ето това представлява този бюджет - 1000 страници, в които всеки един ред е кражба, заяви още Венко Сабрутев.

Според депутата от ПП-ДБ темата днес не е Румен Радев и не бива да се измества фокуса на обществото. Фокусът е как ще живее обществото догодина.