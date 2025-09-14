Патриарх Даниил: Носете своя кръст, следвайте Христовите заповеди

Православната църква отбелязва големия християнски празник Въздвижение на Светия кръст Господен. В цялата страна се отслужват празнични богослужения. В храма "Въздвижение на Светия кръст Господен", в столичния квартал "Лозенец", бе отслужена празнична литургия от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил.

Днес се радваме с радостта на света царица Елена, която през 326 година намери Кръста Господен в Йерусалим, каза патриархът.

"Най-вече се радваме с тая радост на светите апостоли, които, макар че се ужасяват, когато гледат Господа, разпнат на кръста, след това, когато го видяха възкръснал, се възрадваха. Тази радост никой не бе в състояние да им я отнеме", допълни патриарх Даниил.

Той припомни, че когато свети апостол Петър е осъден на смърт, на разпятие, казал: "Аз не съм достоен да бъда както Господа и е пожелал да бъде разпнат с главата надолу".

По повод предстоящия 15 септември патриархът отбеляза, че знание без добродетел може да се прояви в много опасни и вредни дела. А в същото време знание с добродетел - това е велико благословение, това е гаранция за едно добруване на самия човек - ще бъде полезен и за себе си, и за обществото. "Това да имаме предвид - заедно със светските науки, да възрастваме и във вярата и познанието към Бога", призова патриарх Даниил.

Той каза на миряните в храма, че кръстът, някога оръдие за мъчение, след смъртта и възкресението на Иисус Христос се превръща в символ на живот, надежда и победа над греха. „Силата на кръста укрепи апостолите, така че нищо вече не можеше да ги отдели от Христовата любов“.

Българският патриарх Даниил призова вярващите да носят своя кръст, да се борят с греховните страсти чрез молитва и упование, както и да следват Христовите заповеди.

По традиция в нощта срещу Кръстовден в местността Кръстова гора в Родопите се отслужва богослужение, на което хиляди вярващи се събират в очакване на чудото. На днешния ден празнуват всички хора с имената Кристиян, Кристина и производните им.