Кейти Пери вдъхнови Дейв Мъстейн за концерт на Megadeth в космоса

Дейв Мъстейн разкри, че би искал финалният концерт на Megadeth да се състои в космоса. Легендарната траш метъл група обяви по-рано тази година плановете си да се оттегли от сцената с прощален албум и турне.

„Толкова много музиканти са стигнали до края на кариерата си, било то случайно или умишлено“, обясни Мъстейн в публикация в социалните мрежи. „Повечето от тях не успяват да се оттеглят по собствените си правила, докато са на върха, а аз съм точно в този етап от живота си".

До момента албумът е представен с два сингъла: „Tipping Point“ и „I Don’t Care“, като вторият излезе миналата седмица, отбелязва NME.

Въпреки че групата все още не е разкрила всички подробности за прощалното си турне, с изключение на няколко дати за 2026 г., Мъстейн сподели в разговор с Metal Hammer, че би искал последният концерт на Megadeth да се проведе в космоса.

„Надявам се, че ще свирим в космоса“, разкри той. „Мисля, че това ще бъде наистина подходяща кулминация. И не говоря за полет в безтегловност. Концерт на Луната, истинско кацане на Луната, това би било страхотно. Видях, че изпратиха куп знаменитости в космоса и си помислих: „Е, щом те могат, защо не и аз?“, нали разбирате?“

„Просто следя как се развива всичко това. Знам, че Илон Мъск и Ричард Брансън работеха по междузвездни пътувания. Мисля, че хората ще започнат да пътуват в космоса много по-скоро, отколкото си мислите“, продължи Мъстейн. „Хората вече пътуват на височина над 40 000 фута и когато достигнеш такава атмосфера, на практика вече си в космоса".

Мъстейн също така затвърди позицията си, заявявайки, че вярва, че хората ще напуснат Земята, за да живеят на други планети в не толкова далечно бъдеще:

„Наистина мисля, че ще се случи. Въпросът е дали хората ще могат да обитават Луната? Лично аз никога не бих искал да живея на планета, различна от света, в който живеем. Хората говореха за пътуване до Марс, но всичко, което мога да си представя, е някой изведнъж да каже: „О! Забравих си четката за зъби!“ Това ще бъде най-дългият полет в историята!“

Коментарите на китариста идват, след като по-рано тази година Кейти Пери предизвика критики заради пътуването си в космоса, за да разкрие сетлиста на турнето си „Lifetimes“. Социалните мрежи определиха полета като „туризъм за богати“, а пътуването предизвика критики от личности като Емили Райтаковски, която заяви, че е „отвратена“ от полета, както и от веригата за бързо хранене Wendy’s.

Междувременно Мъстейн наскоро сподели, че прощалната серия от концерти на Megadeth може да продължи „още три до пет години“.

Преди това той разкри, че групата ще направи кавър на класиката на Metallica „Ride The Lightning“ за последния си албум, обяснявайки:

„Една от песните е кавър, но всъщност аз съм я написал, така че е нещо като кавър, но и моя песен".