Индия ще купува втечнен природен газ от САЩ под натиска на санкции

Индия обяви днес, че е подписала договор със САЩ за доставка на еквивалента на 10 на сто от настоящия ѝ внос на втечнен природен газ (LPG), за да диверсифицира източниците си на въглеводороди, предаде Франс прес.

Това споразумение бе постигнато, след като през август американският президент Доналд Тръмп наложи мито от 50 на сто върху вноса на всички индийски продукти, влизащи в САЩ, в отговор на купуването на руски петрол от Делхи, което Вашингтон смята, че допринася за воденето за финансирането на военните действия на Москва в Украйна.

Американският президент многократно е заявявал, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил да се откаже от закупуването на руски петрол - твърдение, което Делхи досега не е потвърдил.

Свързани статии Натискът на Тръмп върху Индия ще избута руския петрол още повече в сянка

Индия и САЩ преговарят от няколко месеца за търговско споразумение за свободна търговия, но разговорите са в застой най-вече по въпроса за отварянето на индийския селскостопански пазар за американските производители.

В този контекст индийският министър на петрола и природния газ Хардип Сингх Пури заяви, че страната му е решила да купува 2,2 милиона тона втечнен природен газ от САЩ годишно - „първият такъв случай за индийския пазар“.

„В рамките на усилията, насочени към осигуряване на безопасни и достъпни доставки на втечнен природен газ за индийския народ, ние засилихме диверсификацията на източниците на внос“, обясни Хардип Сингх Пури в изявление.

Миналия месец индийската петролна компания „Ейч Пи Си Ел-Митал Енерджи“ (HPCL-Mittal Energy) обяви спиране на покупките си на руски суров петрол. Частната индийска компания "Рилайънс Индъстрис" (Reliance Industries) - най-големият индийски купувач на руски петрол, обяви, че преразглежда своята политика на закупуване на петрол от Москва заради американските санкции.

Като пета по големина икономика в света Индия продължава да отчита впечатляващ темп на икономически растеж - 7,8 на сто на годишна база за второто тримесечие тази година, подкрепен от увеличените публични разходи и по-високото потребителско доверие.

Наложените от САЩ мита обаче помрачиха оценките на анализаторите, които прогнозират забавяне на растежа с между 0,6 и 0,8 процентни пункта през текущата фискална година, ако страната не предприеме мерки за подкрепа.