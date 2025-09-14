Петко Атанасов: Южният парк в София да се казва "Константин и Елена"

Южният парк в София да се казва "Константин и Елена" и там да има паметник на римския император и майка му. Тази своя идея разкри в предаването "Операция История" изследователят Петко Атанасов.

"Не може един град, в който един от най-известните римски императори - Константин Велики казва: "Сердика е моят Рим", да няма паметник на Константин Велики. Това, както и да го погледнеш, е несъстоятелно... Ние имаме един титан възрожденец - той се казва Георги Стойков Раковски. Ние нямаме паметник на Раковски в София", каза още Атанасов пред Bulgaria ON AIR.

Голямата цел е в София да има достатъчно знакови места, които да оформят общото впечатление.

"Хората, които държат на себе си и на достойнството си, го правят по този начин", категоричен беше специалистът.

На въпрос на Росен Петров защо в София няма паметник на голям български владетел, Атанасов отговори: "Доста сериозен въпрос, на който само аз не мога да отговоря. В София няма концепция затова как да бъде изграден този град съдържателно. Не става дума за огромни инвестиции."

Целия разговор гледайте във видеото.