Петко Атанасов: Южният парк в София да се казва "Константин и Елена"

Южният парк в София да се казва "Константин и Елена" и там да има паметник на римския император и майка му. Тази своя идея разкри в предаването "Операция История" изследователят Петко Атанасов.
"Не може един град, в който един от най-известните римски императори - Константин Велики казва: "Сердика е моят Рим", да няма паметник на Константин Велики. Това, както и да го погледнеш, е несъстоятелно... Ние имаме един титан възрожденец - той се казва Георги Стойков Раковски. Ние нямаме паметник на Раковски в София", каза още Атанасов пред Bulgaria ON AIR.
Голямата цел е в София да има достатъчно знакови места, които да оформят общото впечатление.
"Хората, които държат на себе си и на достойнството си, го правят по този начин", категоричен беше специалистът.
На въпрос на Росен Петров защо в София няма паметник на голям български владетел, Атанасов отговори: "Доста сериозен въпрос, на който само аз не мога да отговоря. В София няма концепция затова как да бъде изграден този град съдържателно. Не става дума за огромни инвестиции."
Целия разговор гледайте във видеото.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.