Започва ремонт на осмия километър на АМ "Хемус"

Превантивен ремонт на 8,3-ти километър от магистрала „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата, започва от днес. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При изпълнението на строителните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна, като ще има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата, като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна – Горни Богров – Долни Богров – София.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт, посочват от АПИ. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.