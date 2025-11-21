IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бърза реакция: КС образува дело по жалбата на „Възраждане“ за особения управител

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев

21.11.2025 | 14:55 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, 

Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародван в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 г. като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев. 

Припомняме, че по-рано днес от "Възраждане“ обявиха, че са са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов.Според него законът е нарушение на Конституцията, тъй като се нарушава неприкосновеността на частната собственост. По думите му  "българските слуги и марионетки" с действията си нанасят щети за българската държава.

Това се случи Dnes

Конституционния съд жалба Възраждане особен управител Лукойл
България
