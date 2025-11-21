Внимание измама: НЗОК не изпраща sms на гражданите за дължими суми

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са получени множество сигнали от граждани за получаване на sms от името на институцията. Това съобщиха от Касата в профила на институцията във фейсбук. Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства. Това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство, предупреждават от НЗОК. От Касата не изпращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация.

НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадени протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

При получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, НЗОК сигнализира компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.

През юни от НЗОК съобщиха, че зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма от името на институцията. От МВР тогава казаха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни.