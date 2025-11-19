Как британският изтребител „Sea Harrier“ унищожи аржентинските военновъздушни сили

Hawker Siddeley Sea Harrier FRS.1 заема уникално място в историята на авиацията като единственият реактивен самолет с висока видимост и кратка приближаваща летателна годност (V/STOL), постигнал статут на истински фронтови изтребител – с безупречен опит във въздушни бойни действия, пише за TNI Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност.

Когато Sea Harrier дебютира в Кралския флот през 1980 г., той представлява радикално отклонение от традиционната военноморска авиация. Вместо да разчитат на масивни свръхносачи и катапулти, британците искат компактен, универсален изтребител, който може да излита от малки „крайцери през палубата“, строги предни бази – или дори от паркинги, ако е необходимо.

Тази философия на проектиране създаде изтребител, напълно различен от всеки друг в инвентара на НАТО - малкият, лек Sea Harrier, способен да се рее като хеликоптер, но да се бие като реактивен самолет.

От техническа гледна точка, FRS.1 е близък роднина на Harrier GR.1/GR.3 на Кралските военновъздушни сили, оборудван с идентични турбовентилаторни двигатели Pegasus с векторна тяга, позволяващи характерните вертикални операции. Но Sea Harrier е оптимизиран - както подсказва името - за военноморски операции. Промените включват повдигната пилотска кабина за подобряване на видимостта по време на приближаване на самолетоносачи; устойчива на корозия рамка, за да издържи на излагането на сол в морето, подсилено ходово шаси, за да издържи на кацанията на самолетоносачи, и подобрен радар Ferranti Blue Fox, предлагащ възможност за наблюдение отвъд зрителния обхват (BVR). FRS.1 е разполагал и с две 30-милиметрови оръдия ADEN и четири ракети AIM-9L Sidewinder, които са били изключително усъвършенствани за 80-те години на миналия век.

На хартия, характеристиките на FRS.1 бяха скромни

Самолетът беше само дозвуков, с ограничен обхват и относително малък полезен товар. Но силните страни на Sea Harrier се състоеха в способността да действа от малки палуби, което позволяваше на Кралския флот да проектира изтребителна мощ далеч отвъд това, което малкият му флот би позволил иначе. Sea Harrier също се възползваше от високо съотношение тяга-тегло, което осигуряваше на самолета отлично ускорение и изкачване на ниски височини, докато способността му за почти мигновено завиване го правеше изключително опасен в близки въздушни боеве.

Определящият момент за FRS.1 дойде по време на Фолкландската война през 1982 г. Действайки от HMS Hermes и HMS Invincible, при ужасни метеорологични условия далеч от дома, Sea Harrier изпълняваше непрекъснати бойни въздушни патрулни мисии, прехващайки аржентински самолети като Mirage III и A-4 Skyhawk. Благодарение на пилотските умения, добрата радарна дисциплина и ракетите AIM-9L, Sea Harrier постигна забележителен боен рекорд: 20 потвърдени победи във въздуха без загуби.

Sea Harrier остава в експлоатация през 90-те години на миналия век, като в крайна сметка е модернизиран до FA.2 с по-мощен радар. Самолетът обаче е изваден от експлоатация през 2006 г., до голяма степен поради бюджетни ограничения и предстоящото пристигане на F-35B Lightning II, друг изтребител, способен на V/STOL, с технология от пето поколение, включително стелт, сливане на сензори и усъвършенствани мрежови възможности.