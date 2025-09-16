Реформата продължава: Какво става със съда?

Повече от десетилетие темата за съдебната реформа е сред най-обсъжданите в българската политика. Редица промени в Закона за съдебната власт, конституционни поправки, обещания за „дълбока реформа“ – и въпреки това обществото продължава да се пита има ли реална независимост в системата и кой всъщност дърпа конците?

Последната поредна поправка в закона предвижда Висшият съдебен съвет да не може да взема кадрови и дисциплинарни решения, когато мандатът му вече е изтекъл, като последното се случи много отдавна

За някои това звучи логично – орган с изчерпан мандат да няма правото да определя бъдещето на магистрати и институции. Но критиците предупреждават, че подобна забрана може да блокира съдебната власт, ако парламентът отново се забави с избора на нов състав на съвета.

Зад привидно техническите промени стои много по-голям въпрос - какво седи зад всяка нова идея за реформа?

Дебат по темата в студиото на "Директно" по телевизия Bulgaria ON AIR с директора на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков и старши анализатора в Българския институт за правни инициативи Теодор Славев.