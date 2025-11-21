Европа е възмутена на златното кюлче и Rolex-а, които швейцарци подариха на Тръмп

Златен настолен часовник Rolex и гравирано златно кюлче на стойност 130 000 долара, подарени на Доналд Тръмп от група швейцарски милиардери, повдигнаха въпроси в Европа и САЩ относно персонализирането на президентската власт на САЩ.

Паскуале Тридико, италиански евродепутат и бивш ръководител на националния институт за социално осигуряване на страната, заяви, че е „отвратен“ от офанзивата със златни талисмани, предприета седмици преди Тръмп да реши да намали митата върху швейцарския внос от 39% на 15%.

„Това е наистина ужасно“, каза той, твърдейки, че изглежда е случай на „превръщане на външната политика в политика на отделни лица“.

Лиза Мацоне, президент на Зелената партия в Швейцария, заяви, че подаръците изглежда показват, че „корумпираната логика на Тръмп е отровила швейцарския елит“.

„Неприемливо е федералният съвет да разчита на помощта на икономически елит, който представлява частни интереси и му липсва демократична легитимност в преговорите с президента на САЩ“, добави тя.

Подаръците бяха щедро раздадени на Тръмп през първата седмица на ноември, но може би щяха да останат незабелязани, докато интернет детективи не се заеха да установят произхода на нов часовник, заснет на бюрото на Тръмп в Овалния кабинет. Те предположиха, че часовникът е в стила на Datejust, самонавиващ се ръчен часовник, пуснат на пазара през 1945 г., който сега е ценен колекционерски предмет.

„Ребристият, златист безел, зеленият циферблат и циклопът за увеличаване на усложнението за дата“ се казва в уебсайта за часовници Hodinkee. „Доколкото ни е известно, това не е търговски достъпен продукт.“

Те проследиха подаръка до снимки на делегация от седем мъже от Швейцария през първата седмица на ноември. Сред тях беше Жан-Фредерик Дюфур, ръководителят на Rolex, който описа часовника в писмо до президента като „скромен, изискан израз на традиционното швейцарско часовникарство“.

Златното кюлче, украсено с числата 45 и 47 в чест на първото и второто президентство на Тръмп, беше дадено от Марван Шакарчи, ръководител на швейцарската компания за рафиниране на злато MKS. Една снимка показва думата „президент“, гравирана по блестящия гръбнак, но не е ясно дали това е същото кюлче.

Швейцарският публицист и политически коментатор Ханес Бричги заяви пред швейцарската радиостанция bz Basel, че подаръците са „недостойни“, докато заместник-главният редактор на CH Media, Дорис Клек, каза, че това е отражение на това как Швейцария трябва да се прекланя пред Тръмп, за да привлече вниманието му.

„Тръмп обича да бъде ласкаем от милиардери. Ужасно е, че човек трябва да обсипва американския президент със злато, за да върне Швейцария в дневния си ред“, каза тя в същото радиопредаване.

Швейцарският министър на икономиката Ги Пармелин отхвърли критиките за лобирането, като заяви пред вестник Tages-Anzeiger:

„Не сме продали душата си на дявола.“

Пармелин заяви, че решението на Тръмп да намали наказателните 39% мита върху швейцарския внос до 15%, в съответствие с ЕС, е „голямо облекчение“.

Говорител на Белия дом отрече всякаква връзка между подаръците и сделката, заявявайки, че „единственият специален интерес, който ръководи вземането на решения от президента Тръмп, е най-добрият интерес на американския народ“, а споразумението за мита е последвано от обещание на Швейцария за „200 милиарда долара, които да бъдат произведени и наети в Америка“.

Длъжностно лице заяви, че Белият дом е приел хиляди подаръци, които са влезли в Националния архив, но те могат да бъдат изложени по време на президентския мандат в президентската библиотека или музей.

Те добавиха, че президентите могат да решат лично да запазят или купят някои от получените подаръци, но те могат да бъдат обложени с данък.