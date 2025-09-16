IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Община Шумен ще изследва подземни сондажи за питейна вода

Обявена е обществена поръчка за 325 хил. лв.

16.09.2025 | 14:36 ч. Обновена: 16.09.2025 | 14:59 ч. 0
БГНЕС

Община Шумен инвестира 325 хил. лв. за изследване на подземни сондажи за питейна вода, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Заявления за участие в обявената на 8 септември от общинската администрация обществената поръчка се приемат до 6 октомври. Анализите следва да са готови за около 30 календарни дни. 

Обществената поръчка е обявена за обследване на сондажни кладенци, опитно-филтрационни изследвания и пълен химичен анализ на подземните води от водоснабдителна система „Мътница“, на два шахтови кладенеца от системата с. Друмево - с. Ивански и на сондажните кладенци в с. Царев брод, с. Белокопитово и в местност Струмба. Целта е да се стигне до оценка на тяхното състояние. 

Оттам припомнят, че с актуализацията на бюджета на община Шумен на 29 юли са заложени средствата за обследване на дълбоките сондажи за питейно водоснабдяване. 

Проблемите на водоснабдяването в Шуменско бяха обсъдени на работна среща при областния управител Катя Иванова вчера. 

Тагове:

Шумен сондаж вода
