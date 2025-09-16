Община Шумен ще изследва подземни сондажи за питейна вода

Община Шумен инвестира 325 хил. лв. за изследване на подземни сондажи за питейна вода, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Заявления за участие в обявената на 8 септември от общинската администрация обществената поръчка се приемат до 6 октомври. Анализите следва да са готови за около 30 календарни дни.

Обществената поръчка е обявена за обследване на сондажни кладенци, опитно-филтрационни изследвания и пълен химичен анализ на подземните води от водоснабдителна система „Мътница“, на два шахтови кладенеца от системата с. Друмево - с. Ивански и на сондажните кладенци в с. Царев брод, с. Белокопитово и в местност Струмба. Целта е да се стигне до оценка на тяхното състояние.

Оттам припомнят, че с актуализацията на бюджета на община Шумен на 29 юли са заложени средствата за обследване на дълбоките сондажи за питейно водоснабдяване.

Проблемите на водоснабдяването в Шуменско бяха обсъдени на работна среща при областния управител Катя Иванова вчера.