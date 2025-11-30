IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Картите са на масата: Таро хороскоп за 30 ноември

30.11.2025 | 09:15 ч. 0
Овен – Асо на жезлите

Ден на мощна нова енергия! Идеалният момент да започнеш нещо, което отлагаш отдавна – проект, тренировка, смело признание. Действай бързо, страстта ти е на максимум. 

Телец – Десетка пентакли

Финансова стабилност и семейно щастие. Днес може да получиш добри новини за пари, наследство или просто да се почувстваш „на място“ сред близките си. Наслади се на уюта. 

Близнаци – Обесеният

Забави темпото. Днес не е ден за бързи решения – по-добре погледни ситуацията от друг ъгъл. Жертвата на време ще ти донесе по-ясна картина утре. 

Рак – Шестица чаши

Носталгия и топли срещи. Вероятно ще се чуеш или видиш с човек от миналото – приятел, бивша любов или роднина. Сърцето ти ще се стопли. 

Лъв – Слънцето

Златен ден! Успех, признание, самочувствие на върха. Всичко, до което се докоснеш, ще блести. Използвай харизмата си – днес си магнит. 

Дева – Отшелникът

Нуждаеш се от тишина и самота. Не се насилвай да си сред хора, ако не ти се. Вътрешният ти глас днес говори по-високо от всичко останало. 

Везни – Двойка чаши

Романтика и хармония в отношенияата. Ако си във връзка – прекрасен ден за интимност. Ако си сам – има голяма вероятност за флирт или значима нова среща. 

Скорпион – Смърт

Край на един цикъл и начало на нов. Днес може да затвориш завинаги една врата (работа, връзка, навик). Не се страхувай – трансформацията е в твоя полза. 

Стрелец – Колелото на съдбата

Щастието идва неочаквано! Внезапна промяна към по-добро – пътуване, печалба, шанс. Върти се с колелото, не му се противопоставяй. 

Козирог – Императорът

Контрол и ред. Днес си в стихията си – ще уредиш всичко, ще наложиш правила и ще постигнеш уважение. Перфектен ден за важни документи или преговори.

Водолей – Звездата 

Надежда и вдъхновение след труден период. Усещаш, че светлината се връща. Лекуване, нови идеи, вяра в бъдещето. Дори една малка стъпка днес ще те отведе далеч. 

Риби – Луната

Внимание към интуицията, но и към илюзиите. Днес може да се чувстваш объркан или да не виждаш нещата ясно. Не вземай важни решения вечерта – изчакай утрото.

