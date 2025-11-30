Дворецът Шьонбрун - една легенда, която дава живот на друга - "Виена Шьонбрун Оркестра"

Виена не е просто столица на Австрия. Тя е симфония, написана върху картата на Европа. Тук музиката не е фон – тя е въздухът, който се диша. Всичко започва през XVIII век, когато Хабсбургите превръщат града в най-голямата сцена на света. Хайдн, Моцарт и Бетовен не просто са живели тук – те са създавали история. През XIX век духът на града танцува валс. Йохан Щраус-син превръща ритъма три четвърти в пулсът на Виена. Дори когато империята пада през 1918 г., музиката остава. Втората виенска школа – Шьонберг, Берг, Веберн – разбива тоналността точно тук, в същите салони, където преди това са звучали Моцартовите концерти. Виена не се плаши от дисонанса, тя го приема като ново лице на старата си душа. Тук времето не тече – то танцува. В три четвърти. Вечно.

Днес духът на класическата музика е навсякъде, но има един адрес, където се раждат легенди.

Дворецът Шьонбрун

Дворецът Шьонбрун е сред най-впечатляващите забележителности във Виена, но като туристическа дестинация бледнее пред огромното историческо значение за развитието на европейската музикална култура.

Построен като лятна резиденция на Хабсбургите, той се превръща в средище на дворцова култура, където изкуствата – и особено музиката, заемат централно място. В Шьонбрун редовно се провеждали концерти, оперни представления и камерни изпълнения, които събирали най-добрите композитори и музиканти на епохата. Залите на двореца, богато декорирани и акустично благоприятни, се превръщат в сцена за премиери, музикални експерименти и представяния на нови творби.

Оранжерията на Шьонбрун

Сред най-емблематичните пространства на двореца е Оранжерията на Шьонбрун, където днес се провеждат едни от най-популярните класически концерти във Виена. Тази впечатляваща зала, проектирана в типичния бароков стил, е не просто архитектурен шедьовър – тя е живо продължение на музикалното наследство на Виена. Построена през 18 век, това светло пространство въплъщава императорската изобретателност и естетическа красота, като огромните му размери и акустика го превръщат в идеална сцена за пищни концерти.

Именно тук през 1786 г. се е състояло легендарното музикално съревнование, превърнало се в символ на изкуството и духа на епохата. Младият Моцарт, поканен от император Йосиф II, се впуска в импровизиран дуел с дворцовия композитор Антонио Салиери. Сред трепкащата светлина на свещи и аристократични аплодисменти виртуозните импровизации на Моцарт триумфират, вписвайки незаличима следа в легендата на двореца и утвърждавайки Шьонбрун като люлка на класическото великолепие.

Днес Шьонбрун продължава да поддържа тази традиция. Дворцовите салони и откритите пространства са домакини на концерти, фестивали и културни събития, сред които особено известни са летните концерти на Виенската филхармония. Така дворецът остава живо културно пространство, където историята и музиката продължават да се преплитат и да вдъхновяват поколения.

Една легенда дава живот на друга - "Виена Шьонбрун Оркестра"

През 90-те години на миналия век Виена се сблъсква с предизвикателството да запази наследството си в ера на масов туризъм. Дворецът Шьонбрун, обект на ЮНЕСКО от 1996 г., привлича милиони посетители годишно, но липсва жива връзка с онова минало, което носи ореола на онази вълшебна история.

Тогава, сред бароковите градини, се ражда още една легенда - „Виена Шьонбрун Оркестра“. Легенда, която носи своето начало още, когато 6-годишният Моцарт е концертира пред имперското семейство и дори дръзко заявява, че когато порасне ще се ожени за деветгодишната им дъщеря Мария-Антоанета. Една възхителна история, която не спира да изумява.

Два века по-късно, през 1997 г., група виенски музиканти възраждат онзи дух, основавайки оркестър, който се превръща в глобален посланик на австрийската култура и класика. "Виена Шьонбрун Оркестра" е официалният камерен оркестър на двореца "Шьонбрун". Оркестър, който съчетава майсторството на класическите изпълнения с енергията на съвременната интерпретация. От камерни вечери с творби на Моцарт до Новогодишни гала концерти и оперетни спектакли, оркестърът развива своя репертоар така, че да обхване пълния блясък на виенската музика и традиции.

"Виена Шьонбрун Оркестра" се формира от професионални музиканти, обучавали се в престижния Виенски университет за музика и сценични изкуства, и много от тях членове на Виенската филхармония. В оркестъра има музиканти от цял свят, сред които и трима българи. Концертмайстор е българката Таня Джарова-Салюстио.

Първият главен диригент, Маестро Гуидо Манкузи, поема диригентската палка още през 1998 г. и води оркестъра с непоколебима страст. Манкузи, известен със забележителната си работа вижда във "Виена Шьонбрун Оркестра" възможност да съчетае камерната интимност с грандиозността на виенската класика.

Привилегията да видим на живо "Виена Шьонбрун Оркестра"

Само след броени дни - на 13 декември в София, зала „България“( три концерта от 15.30, 18.00 часа и 21.00 часа), на 14 декември в Пловдив, зала С.И.Л.А и на 15 декември във Варна, Дворец на културата и спорта, българската публика ще има привилегията да види и чуе на живо "Виена Шьонбрун Оркестра" и да се потопи във виртуозните изпълнения на един от най-престижните оркестри в света.

Първата спирка е на на 13 декември в зала "България" в София. Само за броени дни билетите за първия спектакъл свършиха, а организаторите от Vienna Trend Events обявиха още един концерт в 15.30 часа, което се оказа също недостатъчно за публиката в столицата. Така за първи път "Виена Шьонбрун Оркестра" се съгласява специално за българската публика да изнесе трети концерт в зала "България". Оркестърът има специален сантимент към тази зала – напомня им за “Златната зала” на Мюзикферайн във Виена, където се провежда традиционния новогодишен концерт на Виенската Филхармония.

На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. Като част от оркестъра ще видим цигуларката Йоанна Русева и италианският тенор Марко Ди Сапия. Коледната виенска приказка ще бъде разказана от 24 изключителни музиканти и двама солисти. Публиката ще се наслади на прецизно поднесена програма, виртуозни изпълнения и изключителен звук, характерни за дворцовите концерти на Шьонбрун. Към оркестъра, за концертите в България, се присъединяват цигуларката Йоанна Русева и италианският тенор Марко Ди Сапия.

„Виена Шьонбрун Оркестра“ вече е изнесъл концерти в над 20 държави, от САЩ до Бразилия, и продължава да е „посланик на Австрия“ и не просто оркестър – а мост между 1786 и 2025 г.

Празничното турне на "Виена Шьонбрун Оркестра" в България:

• София - 13 декември, зала "България" (три концерта: 15:30, 19:30 ч. и 21:00 ч.)

• Пловдив - 14 декември, зала "С.И.Л.А."

• Варна - 15 декември, Дворец на културата и спорта

Билети можете да закупите на в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV/ Kнижарници Orange и на касите на съответните зали.