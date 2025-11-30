Костадинов: Старата любов между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС ръжда не хваща

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов направи кратка ретроспекция след протеста в София и последвалите събития. Ето какво сподели той в социалните мрежи.

"В сряда вечер излязохме на протест срещу правителството. В четвъртък сутринта се оказа, че само Възраждане иска оставката на ДПС и ГЕРБ. ППДБ вече бяха доволни от кабинета, защото Борисов им обеща да оттегли бюджета.

В четвъртък следобед обаче се оказа, че бюджетът всъщност нямало да бъде оттеглен и пуделите от ППДБ отново станаха опозиционери. Ние поискахме ясен отговор от ППДБ дали искат оставката на кабинета, но такъв не последва.

Тази игра на "иди ми, дойди ми" е толкова пошла и отвратителна, че предизвиква единствено погнуса и отвращение! Възраждане протестира за оставката на правителството и ще организира протести срещу ГЕРБ и ДПС. Очевидно старата любов между коалиционните партньори ППДБ, ГЕРБ и ДПС, не хваща ръжда. Няма да допуснем народът ни да бъде измамен за пореден път от политическата мафия, затова призоваваме всички свободни българи да излязат на протест за оставката на правителството!

Времето на дребните политически сметки и договорки изтече! Незабавна оставка на мафиотския кабинет!".