Софиянци могат да следят градския транспорт в реално време

Ще има и известия за промени в движението, добавят от СО

16.09.2025 | 15:24 ч. Обновена: 16.09.2025 | 18:26 ч. 11
Данните за градския транспорт на София от днес са отворени. Приложения и сайтове вече ще могат да показват в реално време след колко минути идва следващият автобус, тролей или трамвай по GPS сигнал, както и да предложат най-бързия маршрут с градския транспорт, както правят сега Google Maps и Moovit. Това отваря вратата и за създаване на официално приложение на Столичната община.

Новата услуга дава възможност на граждани и разработчици да имат достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време. Данните включват също известия за промени в движението и се разпространяват чрез стандарта General Transit Feed Specification (GTFS). Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

"Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София. Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата. Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт", коментира един от авторите на предложението Симеон Ставрев.

Повече информация може да бъде открита тук: https://www.sofia.bg/en/transport-data и https://www.sofiatraffic.bg/bg/info-center/gtfs-danni. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

