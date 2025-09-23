Безплатни прегледи в "Пирогов" за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт

Безплатни прегледи за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт организират в болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Прегледите ще бъдат на 28 септември. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето - 29 септември.

Желаещите трябва да се запишат предварително на телефон: 0882000712, всеки работен делничен ден от 9:00 ч. до 15:00 ч. Пациентите задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.

Прегледите ще бъдат водени от проф. Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология, д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация, заедно с техните екипи.