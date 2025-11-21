IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Откриха паметник на Захарий Стоянов в София

Председател на инициативния комитет е Димитър Главчев

21.11.2025 | 12:57 ч. 14

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Инициативният комитет за изграждане на паметник на Захарий Стоянов в София с председател Димитър Главчев организира тържествена церемония по откриване на статуя на видния революционер, журналист, политик и писател в столицата, съобщава БТА.

Тържествената церемония се състоя днес в градинката срещу северния вход на сградата на Народното събрание, използвана за работа на българския парламент до 2023 година.

Паметникът е финансиран изцяло с дарения на граждани, частни компании, политици и политически формации, учени и общественици, които са близо 50 на брой. 

Идеята се ражда преди години, като един от подбудителите е адвокат Иван Арнаудов. В края на 2017 г. е сформиран Инициативен комитет с участието на утвърдени личности, обединени от желанието да изразят признателността на поколенията към делото на Захарий Стоянов, който до този момент в София е почетен единствено с бюст в Борисовата градина. 

В реализирането на каузата се включва и Български червен кръст. 

