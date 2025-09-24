IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане": Премиерът и външният министър да отидат на фронта в Украйна

Ангел Георгиев: Виждаме дипломация, която се задейства избирателно

24.09.2025 | 10:42 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

"Българската държава има всички механизми да въздейства" заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев във връзка с българина Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна. 

"Виждаме цялата палитра от една дипломация, която действа само, ако е засегнато правителството. Тя се задейства избирателно. Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта. Те не защитават българските интереси", каза още депутатът.

Георгиев  заяви, че “Възраждане” са сигнализирали правителството за случая. По думите му със сегашната си политика Украйна има много какво да загуби, ако България спре да я подкрепя. 

Вчера от Министерството на външните работи заявиха в позиция, че гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. 

Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

