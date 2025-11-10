Умишшлено ли македонски лекар прегази куче в кв. "Разсадника"?

Мъж прегази куче в столичния квартал „Разсадника“, а след това тръгва с автомобила си. Случаят е от вчера и запечатан от камери. Инцидентът става пред гараж.

Тротоарът на улица „Пчиня“ №16 - от 14 години това е домът на кучето Мая. Макар бездомна, всеки ден хората от блока се грижат за нея - хранят я и си играят с кучето.

На кадрите ясно се вижда как, след като блъска кучето, автомобилът спира, шофьорът излиза, но вместо да помогне, си тръгва. Хора от блока разпознават извършителя.

Мъжът е на 29 години, от Северна Македония. Лекар във Военномедицинска академия (ВМА). Направил е пълни самопризнания и не отрича случилото се, но "обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето", каза на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Тя обясни, че на 9 ноември е получен сигнал на телефон 112 за скандал между обаждащия се мъж и друг човек. Поводът е, че този, който се е обадил, по-рано е блъснал куче.

Комисар Тодорова посочи, че мъжът е на 29 години, гражданин на Република Северна Македония е и има информация, че е лекар във Военномедицинска академия. Той не е криминално проявен, пробите му за алкохол и наркотици са били отрицателни.

По случая има образувана преписка. Установени са трима свидетели и е иззет видеозапис. Материалите се докладват в Столичната районна прокуратура, каза още комисар Тодорова.

От ВМА обясниха за bTV, че ръководството на болницата е уведомено за инцидента с техен служител. От там допълниха, че по случая са информирани и компетентните органи.