IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Парламентът отново не събра кворум от първия опит

Наталия Киселова даде 15 минути почивка

25.09.2025 | 09:15 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Парламентът не събра кворум от първия опит за започване на днешното пленарно заседание. В пленарната зала се регистрираха 104 народни представители, при необходими 121. 

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че втори опит за регистрация за започване на заседанието ще бъде направен след 15 минути.

При първия опит не се регистрираха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Вчерашният пленарен ден отново бе провален поради липса на кворум в залата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Наталия Киселова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem