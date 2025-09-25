Парламентът отново не събра кворум от първия опит

Парламентът не събра кворум от първия опит за започване на днешното пленарно заседание. В пленарната зала се регистрираха 104 народни представители, при необходими 121.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че втори опит за регистрация за започване на заседанието ще бъде направен след 15 минути.

При първия опит не се регистрираха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Вчерашният пленарен ден отново бе провален поради липса на кворум в залата.