С настоящите темпове на Русия ще са необходими 103 години, за да завладее цяла Украйна

Доналд Тръмп очевидно е разочарован от неуспеха си да сложи край на войната между Русия и Украйна. Той смяташе, че може да постигне споразумение чрез проста сделка, която да признае териториите, завзети от Кремъл, и да апелира към неговите икономически интереси. Но не успя да разбере колко решен е Владимир Путин да унищожи независима украинска държава и колко трудно би било да го принуди да приеме нещо по-малко, съобщава The Atlantic.

Наскоро президентът на САЩ се опита да промени динамиката: каза на Путин, че може да даде на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“ и се опита да порицае Володимир Зеленски, за да го накара да отстъпи територия, но без успех. Освен това Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин, обяснявайки на репортерите:

„Трябва да знаем, че ще сключим сделка. Няма да си губя времето. Винаги съм имал чудесни отношения с Владимир Путин, но това беше много разочароващо.“

Както високопоставени служители от администрацията на Тръмп казаха пред The Atlantic, краят на войната би бил много близо, ако страните бяха разумни. Но те изглежда гледат на конфликта като на прост и податлив на компромис: Русия иска останалата територия, която не контролира в Донбас; Украйна иска солидни гаранции за сигурност. Всъщност проблемът е много по-сложен и труден от това. В началото на втория мандат на Тръмп Русия отхвърли сделка, която би замразила бойните линии, отменила санкциите срещу Русия и държала Украйна извън НАТО. Ако Тръмп беше разбрал по-дълбокия контекст на войната, нямаше да очаква нищо по-малко, съобщава The Atlantic.

Залогът на Путин

Москва вижда свободна, независима и военно способна Украйна като неприемлива заплаха. Ако войната приключи при други условия, освен пълното подчинение на Украйна на Русия, все по-недоволната и милитаризирана Украйна ще се възстанови икономически и ще възстанови отбраната си със западната подкрепа. Москва смята този резултат за непоносим и единственият ѝ план за справяне с него е да унищожи украинската държава. Това има предвид Москва, когато се занимава с „основните причини“.

За Путин изключително високата цена за продължаване на войната си струва да се плати, защото тя пречи на Украйна някога да се възстанови. Той няма да промени решението си само защото пределната цена на санкциите се увеличава или защото Украйна предприема по-дълбоки атаки. Ето защо позицията на Русия е почти непроменена, откакто Тръмп встъпи в длъжност: Русия прави предложение, което Зеленски не може да приеме. То изисква отстъпки, които политически ще унищожат украинския президент, като например отстъпването на нови територии и демилитаризацията на Украйна.

Отстъпка, направена от Украйна

Нейт Рейнолдс, сътрудник в Карнегиевия фонд за международен мир и бивш анализатор на американското разузнаване, посочи, че единствената съществена промяна в преговорната позиция на двете страни по време на администрацията на Тръмп е дошла от Украйна.

Когато Джо Байдън беше президент, Украйна поиска твърди гаранции за сигурност от Съединените щати в замяна на край на войната. След спор с Тръмп в Овалния кабинет през февруари, Киев прие идеята за безусловно прекратяване на огъня, вероятно за да поправи отношенията с Вашингтон. Това беше умен ход, показващ, че Русия е пречката за мира. Но Тръмп не е оказал сериозен натиск върху Москва и двете страни остават толкова дистанцирани, колкото винаги.

Тръмп няма да може да сложи край на войната през следващите няколко месеца, но би могъл да започне да създава военните и дипломатически условия за успешни преговори по-късно през мандата си. За да направи това, дори не би била необходима радикална промяна в посоката. Тръмп трябва да продължи да помага на Украйна да убеди Путин, че няма шанс да постигне целите си на бойното поле.

Андрий Загороднюк, който е бил министър на отбраната на Украйна преди войната, нарича тази стратегия стратегическа неутрализация – Украйна ще се опита да осакати офанзивните способности на Русия по суша, море и въздух, така че дори и да може да продължи да се бие, да не може да спечели.

Разочароващи резултати за Русия

Преди година Украйна изпитваше недостиг на човешка сила и се беше претоварила с нападение над Курск, Русия. Руските сили напредваха бавно, с огромни разходи, а времето не беше на страната на Украйна. Киев се опасяваше, че ако се оттегли, бавно ще загуби. През май тази година Русия се опита да се възползва от това предимство с голяма офанзива. Резултатите бяха разочароващи. Неотдавнашно проучване на The Economist показа, че Русия е превзела само 0,4% от територията на Украйна в лятната си офанзива.

Руските сили наскоро пробиха отбраната на град Покровск, но това не променя стратегическата ситуация и във всеки случай се очакваше преди около година. С настоящите темпове на Русия ще са необходими 103 години, за да завладее цяла Украйна.

Междувременно, според проучването на наличните данни в същото проучване, броят на руските жертви се е увеличил с 60% през 2025 г., като е достигнал общо между 984 000 и 1 438 000, включително от 190 000 до 480 000 смъртни случая.

Американски служител заяви пред The ​​Atlantic, че броят на украинските жертвите са около една четвърт до една трета от тези на руснаците.

Позицията на Украйна е по-устойчива, отколкото беше преди. По-рано тази година Киев се сблъска с недостиг на оръжия, тъй като доставките, предоставени от администрацията на Байдън, се изчерпаха. Тръмп частично отстрани този недостиг, като продаде оръжия на НАТО на Украйна (въпреки че все още са необходими повече оръжия за противовъздушна отбрана). Тръмп наскоро наложи и санкции срещу руския енергиен сектор, което ще помогне за засилване на финансовия натиск върху военните усилия на Русия.

Това, което Тръмп наистина иска обаче, не е да помогне на Украйна да спечели по-дълга война, а да съживи дипломацията за мирно споразумение. И за тази цел той може да направи нещо повече: може да глобализира мирните си усилия, може би като свика среща на върха за мир и окаже натиск върху други страни да приемат незабавно прекратяване на войната при сегашните условия.

Украйна е организирала и участвала в срещи на върха за мир в миналото, но се е затруднявала да убеди страните от глобалния юг да приемат предложенията ѝ за разрешаване на нерешени въпроси между нея и Русия. Фактът, че Зеленски сега приема безусловно прекратяване на огъня, прави тази задача много по-лесна.

Бразилия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Сенегал, Индия и други държави, които са водили кампании за мир, ще бъдат трудно притиснати да отхвърлят ясната перспектива за постигането му, особено сега, когато Тръмп изключи присъединяването на Украйна към НАТО. Целта на Тръмп може да бъде да мобилизира повечето страни по света, за да призоват за незабавно и безусловно прекратяване на огъня, като подробностите за прилагането му ще бъдат определени от страните.

Русия би се противопоставила на този ход, но ще трябва да обясни защо. Процесът би подчертал абсурдността на исканията на Путин за допълнителни териториални отстъпки и демилитаризация на Украйна. Като най-близък съюзник на Русия, Китай не би скъсал връзките си с Москва, като подкрепи безусловното прекратяване на огъня, но също така би бил поставен в неудобното положение да се налага да обяснява избора си, отбелязва The Atlantic.

Тръмп би могъл да види известен напредък, след като страните подпишат споразумението, а Украйна би получила морален тласък в началото на дълга и трудна зима. Войната в Украйна е малко вероятно да завърши с едно-единствено грандиозно постижение. Но тези мерки и малко търпение биха могли да помогнат за създаването на условия за дългосрочно решение, което не включва унищожаването и подчиняването на съседната ѝ страна от страна на Русия.