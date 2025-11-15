Пада долната граница: Все повече малолетни момичета стават майки

Над 33 хиляди непълнолетни момичета са родили деца у нас през последните 10 години, само за миналата година броят на непълнолетните родители е около 2800 малолетни и непълнолетни.

Най-много деца раждат деца в Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

По данни на прокуратурата през 2024 г. за съжителство с малолетно момиче са осъдени и санкционирани 569 души. През първото полугодие на тази година за това престъпление са наказани 262 души, съобщава Bulgaria ON AIR.

Агенцията за закрила на детето е набелязала план за действие. В работата по превенцията на ранните бракове и ражданията на деца от малолетни, се включват и неправителствените организации.

"За съжаление, работата е на парче, не се дават устойчиви и дългосрочни резултати. Трябва да се консолидират всички усилия, да се ангажират всички заинтересовани страни и да се работи в ситуация, в която има конкретни действия, да има прозрачност и да се показват позитивните резултати", коментира председателят на УС на сдружение "Свят без граници" Ганчо Илиев.

