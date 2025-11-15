Керемедчиев за "Лукойл": Целта на управляващите е продажба на рафинерията

“Когато САЩ или по-точно ОФАК даде лиценз на Румен Спецов това не означава, че агенцията смята, че той ще се справи като особен управител на рафинерията. Лицензът ще му бъде даден, защото той отговаря на условията да няма контакти или икономически и политически връзки с Русия и руски проксита”, обясни в интервю за БНТ бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Керемедчиев добави, че една от първите задачи на Спецов, ще е финансовото осветляване на потоците, влизащи и излизащи от “Лукойл”.

Изискването на ОФАК е да има много прозрачна схема на доставка на суров петрол, на контрагентите, които ще го доставят и клиентите на "Лукойл" да не са свързани с възможността парите да отиват в Русия и да финансират войната. Спецов ще трябва да открие специална сметка, с която ще може да се разпорежда само той, откъдето ще минават всички финанси на "Лукойл”, обясни бившият зам.-министър и добави, че Спецов би се справил с тази задача.

Като особен управител на “Лукойл”, Спецов ще трябва да се погрижи и "рафинерията да продължи да работи и да има оперативна дейност". "До момента рафинерията в Бургас е била част от верига, собственост на "Литаско" в Швейцария. Тя се е занимавала с покупката на суров петрол. Т.е, нашата рафинерия е получавала този петрол, преработвала го е и препращала към други контрагенти, но финансовите операции са се извършвали в България. Спецов има пълното право да наеме фирма, която да се занимае с оперативната дейност на "Лукойл". Това е и основната задача", обясни Керемедчиев и добави, че професионалните квалификации на Спецов не доказват, че би се справил сам с това.

По думите му, правата на Спецов не са безконтролни, “това е само на хартия и само в България”.

“Целта на управляващите е продажба на рафинерията”, категоричен е Керемедчиев.