Италиански танкови разрушители вече действат в Украйна

Италиански колесни танкови разрушители B1 Centauro бяха забелязани на фронтовата линия в Украйна по-рано този месец, на въоръжение в 78-и отделен щурмов въздушно-десантен полк, който защитаваше Сумска област в северната част на обсадената страна. Бързо движещите се 8×8 колесни машини са оборудвани с „екрани против дронове“, които осигуряват допълнителна защита на леко бронираната им обшивка.

Слуховете, че Рим е предоставил платформата на Киев, се разпространиха за първи път в началото на 2023 г., но едва през март тази година беше потвърдено , че Италия се е съгласила да достави неразкрит брой Centauros на Украйна, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

B1 Centauro е разработен от консорциума Iveco Fiat-OTO Melara (CIO) в края на Студената война, като първият отговаря за дизайна на корпуса и силовата установка на превозното средство, докато Oto Melara проектира кулата и оръжейните системи.

Centauro е сравняван с френския 6×6 колесен AMX-10RC,

който Париж също е доставил на Киев.

Въпреки това, докато френската армия определи AMX-10RC като „ лек танк “, който може да служи като разузнавателно превозно средство, италианският му еквивалент е разработен като „танков разрушител“. B1 е въоръжен със 105-милиметрово нарезно оръдие, което може да изстрелва различни снаряди по стандарта на НАТО, включително бронебойни снаряди със стабилизирани с крила и изхвърлящи саботи (APFSCS) на разстояние от 3000 метра (1,86 мили).

Френският AMX-10RC, оборудван със 105-милиметрово основно оръдие BK MECA L/47 със средно налягане, е използван предимно като самоходна артилерийска машина, осигуряваща непряка огнева поддръжка . За разлика от това, 8×8 B-1, според съобщенията, се използва като платформа за стрелба и бягане по фронтовата линия.

V6 турбодизеловият двигател с мощност 520 конски сили на Centauro му осигурява максимална скорост от 108 км/ч, което му позволява да направи изстрел и бързо да се оттегли на безопасна позиция, вместо да влиза в сблъсък с основния боен танк (ОБТ) на противника. В такъв сблъсък B1 би бил сериозно надминат, като се има предвид, че има само 25 мм предна броня – предназначена да осигурява защита от леки и средни оръжия, а не от основно оръдие на танк.

„Военно това дава на украинските командири допълнителен инструмент: бърз елемент с директен огън, подходящ за разузнаване в сила, бързо подсилване на застрашени сектори, ескортиране на колони с доставки в оспорвани райони и засада на вражески механизирани атаки от второстепенни пътища“, обясни Army Recognition.

Като колесно превозно средство 8×8, то е по-леко от основните бойни танкове (ОБТ), които са в експлоатация в момента, а B1 може да се справя по-добре с есенните дъждове и пролетните размразявания, които водят до „времето на калта “, спъващо и двете страни през по-голямата част от продължаващата война. Освен това е оборудван с уникална система за управление, при която първата и втората ос се управляват, заедно с четвъртата ос при ниски скорости. Това дава на Centauro забележително малък радиус на завиване от само девет метра.

Въпреки това, за разлика от съветските/руските бронетранспортьори (БТР) и бойните машини на пехотата (БМП), Centauro не е проектиран да бъде амфибия, което му дава известно ограничение по време на маневри на бойното поле.

Произведени са около 500 от оригиналните модели Centauro,

а италианската армия остава основният оператор. Производството на подобрения модел Centauro II, оборудван с 120-милиметрово основно оръдие, започна през 2021 г. Очакваше се Рим да предостави на Киев по-ранните му варианти, които сега са на фронтовата линия в Украйна.

Точният брой не е разкрит, но Киев се нуждае от всяко превозно средство, което може да получи, тъй като войната продължава повече от три години и половина.