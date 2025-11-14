Добре дошли в платен паркинг "София": Плащай и си търси място!

От няколко месеца сме облъчвани как държавата ще следи за всяко необосновано качване на цените във връзка с приемането на еврото. Вече се налагат и глоби. В същото време Столичния общински съвет вдигна зелената и синята зона, разширява ги в квартали извън центъра. Паркирането пред дома става двойно по-скъпо и ще обхваща още десетки хиляди хора.

В идеалния момент, в който управляващите ни убеждават как животът няма да поскъпне с влизането на еврото, в СОС удариха със секирата. Естествено, всичко е обосновано, всичко е "реформа". Има някои тънки моменти, които обаче може да обърнат каруцата. Не защото зоните са нещо лошо, а защото я няма вярата в хората.

Какво приеха общинарите?

Синя зона - ще работи всеки ден от 9 до 21 часа, ще струва 2€/час и ще позволява паркиране до 3 последователни часа

Зелена зона - ще струва 1€/час и през 2026 г. поетапно ще се разширява, за да обхване Красно село, Триадица, Подуяне, Изгрев, Слатина и Студентски град

Жълта зона в Банкя - ще работи само почивни дни, безплатна за живущите, а за приходящи автомобили ще струва 0,50€/час

Служебен абонамент – цените се вдигат значително – 800€ в Синя и 500€ в Зелена зона. Извън зона - 255 евро. Денонощният режим струва по две.

Скобата ще е 30 евро, “Паякът” - 75 евро.

Цена на годишен винетен стикер (за първи автомобил) - в Синя зона 150 евро, в Зелена зона 100 евро

Цена на годишен винетен стикер (за втори автомобил) - в Синя зона 300 евро, в Зелена зона 200 евро

Спомняте ли си преди повече от две десетилетия като пуснаха Синята зона и Зелена зона, а впоследствие и я увеличиха? Къде щяха да отиват парите? Да, правилно - в подземни, надземни, многоетажни и каквито форми на паркинги се сещате. Вместо това София се застрои още повече, сгради никнеха една след друга, за паркиране никой не мислеше. Е, стигнахме до момент, че колите в София са толкова много, че спасение няма. Друга част от парите трябваше да отидат за подобряване на инфраструктурата. Да вземе един общинар да се качи на една кола и да види на колко места в града улиците са на вълни, колко улици са осеяни с дупки, а да не говорим, че дори централни булеварди, включително и възловото кръстовище на "Орлов мост", са с коловози от толкова много подобрения. Ако "подобряване на инфраструктурата" са слагане на колчета и бяла боя на земята за очертаване на паркоместата - по-добре си го спестете като обещание. Е, Борис Бонев ще ни обясни за паркинг в "Надежда" и предстоящ в "Слатина". Толкова за 20 години. Обещанията не доведоха до обещаните резултати, което води и до сегашното недоверие към реформата.

По време на избори в столицата сме се наслушали за ролята на ЦГМ и потъващите пари. Как пък един път управниците на София не показаха "топки" и да назначат един одит къде отидоха всички средства през тези години. Ей така, да убедят софиянци, че парите от зони, скоби и "паяци" са отишли за паркинги и инфраструктура. Да се разсеят съмненията... Няма и да видим, което пак води до недоверие.

Обсъжданата Червена зона и промени в подзоните не минаха, което превръща реформата в покачване на цените и присъединяването на нови райони с цел повишаване на приходите.

Новата разширена зелена зона

В новата и разширена Зелена зона влизат главно чисто жилищни квартали, където проблемът с паркирането е вечер, а не през деня, когато важи зоната. Как въвеждането на зоната ще доведе по чудотворен начин нови паркоместа? И каква е икономическата обосновка за вдигане на цените двойно? Нека кметовете на тези квартали да излязат и да обяснят, още повече че някои от тях са и вносители на приетите предложения.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев на два пъти проведе допитване за въвеждане на зона, като идеята беше, че ще стане само, ако хората го искат. И двата пъти по-голямата част от хората казаха "Не". Сега се налага директно от СОС, но защо тогава се правят тези допитвания? Нова капка недоверие...

В случая със "Слатина" е още по-фрапиращ, тъй като зоната се налага на етапи и то по време на строеж на метрото, което допълнително създава пречки на шофьори и живущи. Нормално е хората в "Редута" (там зоната е предвидена да влезе през октомври) да се питат дали паркиращите в "Оборище" за 4 лева на час няма да предпочетат безплатното в продължение на 8 месеца? Въпросът е риторичен, а ние ще проследим ефекта на реформата.

Нека не ни дават примери с градове в Европа, защото при тях зоните са в центъра и в историческите им части, а не в жилищните квартали. И между другото, о, чудо - има паркинги!

Защо се вдигат цените?

Вдигат се цените, защото не се вдигали от 2012 г., когато средната заплата заплата била 1000 лв., а сега е 3000 лв. Само че това със средната заплата е политическа дъвка. Ако се вземе медианната заплата, със сигурност ще стане друг разговор. Ако вземете заплата на един общинар и на един човек на минимална заплата - средната пак ще е над 3000 лв., нали?

Вдигат се цените, за да се строят паркинги и инфраструктура. Така беше и при предишното увеличение на зоните, няма нито паркинги, нито инфраструктура.

Вдигат се цените, реформата трябвало да се направи отдавна. Не, няма реформа. Общинарите не лекуват проблема, а симптомите. Някак си липсва експертното мнение на специалистите, които да посочат как могат да се преустроят булеварди, как транспортът да е адекватен. Не е случайно, че след всеки по-голям ремонт или реорганизация на движението има критики и протести. Защото тези промени, направени по шарени картинки, не водят до нищо добро. Защото болезнената истина е, че София не е предвидена за толкова коли, а масовото застрояване през последните години допълнително утежни проблема. Както се оказва - общината си създаде проблем и сега го решава единствено с вдигане на цени. Уцелиха и точния момент - в който животът ни няма да поскъпне заради еврото, всичко ще е 1:1,95. Е, тук от скоба 30 лева става 30 евро, "Паякът" от 60 лева става 150, от 100 лева абонамент за кола става 100 евро... Някак съотношението е друго, но пък ние гледаме средната заплата.

Ще се качим ли на градския транспорт?

Част от кварталите на София имат добра връзка с центъра, но това не означава, че градския транспорт е удобен за всички. Споменатият "Редута" разполага с легендарния рейс 72 - единствен за квартала, който се пълни още на първите две спирки. Общинарите не е лошо да прочетат цялостното изживяване да се превозваш с този автобус на Красимира Хаджииванова от "Майко Мила" и как нейните първи разкази преди повече от 15 години и сегашната ситуация не се различават по нищо.

Има рейсове, които вървят през 20 минути, трамваите са емблемата на кражбите в градския транспорт, за състоянието на релсовия път странно не се обелва и дума...

Опитайте удобството на градския транспорт, ако трябва да се придвижите от Бистрица, например. И колко време ще ви отнеме, ако работите в централната част на града. Същото е от Кремиковци, Челопечене... Ясно е, че за повечето общинари, които ходят на работа от "Изгрев" и "Лозенец", реформата е страхотна и нямат проблем с градския.

Наказанието да имаш кола

Реформата като цяло показва едно - да имаш кола е наказание. Без да ти се предлага алтернатива, ти се казва - продавай. Или пък може би - време е да се изнесеш от София, ама първо да ти вземем парите. Ходи пеш - здравословно е и ще навърташ без проблем рекламираните 10 000 крачки. Или пък се качи на колело и карай из софийските улици, които не са пригодени за колело. Моля да не се дава Амстердам за пример. Или пък на тротинетка, ама то вече започнаха да ги забраняват в доста европейски градове. Остава ти да влезеш в паркинг "София", да си платиш и да започнеш търсене на място. Не е гарантирано, но пък ще те "топли", че си платил за него.