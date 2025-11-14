Призовават Зеленски да промени начина си на управление заради корупцията

Украински депутати и антикорупционни активисти призоваха президента Володимир Зеленски да действа бързо, за да възстанови доверието в лидерството си след разкритията за предполагаемо присвояване на 100 милиона долара от енергийния сектор на Украйна.

Скандалът

Заподозрян във взимане на подкупи е Тимур Миндич - близък съюзник на президента още от времето му като успешен комик. Той избяга от Украйна в понеделник - малко преди детективи от НАБУ, бюрото за борба с корупцията, да нахлуят в дома му. Смята се, че е в Австрия или Израел.

Детективите извършиха и претърсване в дома на Герман Галушченко, който подаде оставка в сряда като министър на правосъдието, тъй като скандалът обхвана Украйна.

Галушченко, който беше министър на енергетиката до разместването на кабинета през юли, беше обвинен от НАБУ, че е получил част от присвоените средства. Предполагаемият заговор се е въртял около искания за подкупи между 10 и 15 процента от компании, предоставящи услуги на Енергоатом, държавния оператор на ядрена енергия.

Очакванията към Зеленски

Дария Каленюк, ръководител на Центъра за борба с корупцията, базиран в Киев, заяви, че украинците сега очакват Зеленски да предприеме по-нататъшни стъпки за изкореняването на „гнили“ служители и да докаже, че е сериозен в борбата с вкоренената корупция.

„Ако той вземе това решение да промени начина, по който управлява страната, тогава мисля, че има шанс да се възстанови доверието както в Украйна, така и с международните партньори“, допълва тя, цитирана от The Times. „В противен случай ще бъде много трудно.“

Наследникът на Галущенко, Светлана Гринчук, също подаде оставка. И двамата се оттеглиха, след като Зеленски заяви, че е невъзможно да останат на постовете си. Те отрекоха всякакви нарушения.

Олексий Чернишов, бивш вицепремиер, също е разследван.

В петък сутринта почти всеки район в Киев беше подложен на „масивна“ атака, заяви кметът на града, като ракети и дронове бяха насочени към енергийна инфраструктура и „участъци от отоплителни мрежи“. И тъй като прекъсванията на електрозахранването стават редовна практика, украинците слушат с ужас поредица от прихванати телефонни разговори, публикувани от NABU, независим орган, създаден след революцията през 2014 г., която свали президента Янукович, човекът на Кремъл в Киев.

В един разговор, публикуван от NABU, заподозрян се оплаква колко е трудно да се пренесат 1,6 милиона долара в брой до „пералнята“ - офис в центъра на Киев, който принадлежи на бивш украински депутат, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените „записи на Миндич“ заподозрян казва, че би било „загуба на време“ да се харчат пари за защитни конструкции за енергийни съоръжения и се оплаква, че получените подкупи са твърде ниски.

Разговорите са записани малко преди Русия да поднови въздушните удари срещу украинската енергийна инфраструктура.

Шок от лицемерието

NABU заяви, че част от присвоените средства са се озовали в Русия, но не предостави подробности.

Фридрих Мерц, германският канцлер, призова Зеленски в четвъртък да предприеме „енергични стъпки“ за борба с корупцията. Германия е най-големият европейски донор на Украйна.

Ани, лекарка в Киев, каза, че е била шокирана от „лицемерието“ на заподозрените.

„Срам за всички замесени, срам за правителството и за президента, който при никакви обстоятелства не би могъл да не е наясно със ситуацията“, казва тя.

Олександър Мережко, депутат от партията „Слуга на народа“ на Зеленски и председател на комисията по външни работи на украинския парламент, заяви, че вярва, че западните съюзници на Киев ще продължат да подкрепят страната. Той обаче призна, че скандалът е удар по международния имидж на Украйна.

„За съжаление, неизбежно е някой от обкръжението на Зеленски понякога да се поддаде на изкушението и да злоупотреби с позицията си на власт. Но в крайна сметка важното е как президентът реагира на подобни скандали“, казва той. „Много зависи от желанието на правителството и президента да демонстрират на нашето общество, че са сериозни в борбата с корупцията и че няма да има прикриване. В същото време за нас е предизвикателство да възстановим и поддържаме доверието към правителството в страната и чужбина.“

Зеленски се кандидатира на изборите през 2019 г. с обещание да изчисти корупцията и непотизма, които според него са процъфтявали при Петро Порошенко, човека, когото той наследи като лидер.

„Понякога, когато се бориш с дракони, се превръщаш в такъв“, отбелязва Ярослав Железняк, депутат от опозиционната партия „Холос“.

Зеленски се опита това лято да лиши NABU от независимост, но беше принуден да отстъпи след национални протести.

Каленюк обаче заявява, че властите все още оказват натиск върху агенцията за борба с корупцията.

„Според нашата информация, основният приоритет за стотици служители от държавната служба за сигурност и главния прокурор е да следят всяка стъпка на детективите на NABU и да се опитват да подкопаят работата им чрез изнудване и заплахи“, допълва тя.

NABU публикува тази седмица снимки на купища долари и евро, за които твърди, че са били иззети от заподозрените. Някои от неотворените пакети с долари са маркирани с Атланта и Канзас Сити.

Кирил Дмитриев, ръководителят на руския суверенен фонд и преговарящ от Кремъл в преговорите с Вашингтон, твърди, че американските маркировки са доказателство, че американската помощ за Киев е била присвоена. Не е известно обаче, че западните страни изпращат помощ на Украйна под формата на пари и значението на маркировките не е било веднага ясно.

Виталий, украински войник, каза, че макар да е ядосан от разкритията, се надява западните страни да видят, че украинците са сериозни в борбата с корупцията.

„Този ​​случай само доказва, че ние не се борим само с външен враг, Русия, но и че се борим срещу паразитите в собствената си страна“, казва той.